Paris Hilton hớ hênh 'lộ hàng' vì váy áo sexy

Paris Hilton dự buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô mang tên "High Off My Love" tại câu lạc bộ Just Cavalli ở Milan, Italy tối 20/6. Đây là single có sự góp giọng của rapper Birdman, nằm trong album phòng thu thứ 2 của Paris, dự định phát hành trong năm nay.