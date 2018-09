Owen Wilson từng tự tử 3 lần

Diễn viên hài có thời gian rơi vào trầm cảm nặng và dính vào ma túy.

Owen Wilson sinh ra và lớn lên ở Dallas, Texas. Khi còn nhỏ, chưa bao giờ Owen Wilson nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên hài vì khi ở trường, anh không phải là một người pha trò trong lớp. Lớn hơn một chút,

thế giới hài càng trở nên xa cách với Owen Wilson. Không hiểu vì sao từ một cậu bé nhanh nhẹn, anh

bỗng trở thành người trầm cảm và dính vào ma túy.

Tờ Enquirer tiết lộ, Owen Wilson đã phải mất rất nhiều năm để chống trọi với trầm cảm và nghiện

ngập. Ngay cả khi chiến thắng bệnh tật, Owen Wilson đôi lúc vẫn có cách nghĩ cùng lối sống tiêu cực.

Năm 2007, Owen Wilson đã khiến người hâm mộ bàng hoàng khi cố gắng tự tử. Ngày 26/8, nam diễn viên tự kết liễu cuộc đời bằng cách cắt động mạch chủ ở cổ tay. Rất may, anh được cứu sống. Nhưng phải mất một thời gian khá dài anh mới cân bằng lại được cuộc sống. Đây không phải lần đầu tiên Owen Wilson tự tử. Trước đó, anh đã làm điều dại dột này tới 2 lần. Theo Enquirer, nguyên nhân khiến nam diễn viên nghĩ quẩn tới lần thứ 3 chủ yếu là vì công việc không được như ý chứ không phải chuyện tình cảm như đồn đoán.

Danh hài Hollywood thành công trên màn ảnh nhưng cuộc đời lại có nhiều mảng tối.

Có cách nghĩ, cách sống thiếu tích cực nhưng Owen Wilson lại liên tục tỏa sáng với những bộ phim hài. Anh luôn khiến khán giả cười nghiêng ngả. Những vai diễn của anh trong Shanghai Noon (2000), Zoolander (2001), Shanghai Knights,… đều để lại nhiều dấu ấn sâu đậm và mang đến tiếng cười sảng khoái cho người xem. Khán giả yêu vai diễn hài của Owen tới mức các bộ phim có anh góp mặt thường đạt doanh thu khủng. Shanghai Noon, tác phẩm hợp tác của Owen Wilson và Thành Long thu được gần 100 triệu USD. Midnight in Paris đạt hơn 151 triệu USD doanh thu phòng vé. Ba tập phim Night at the Museum thậm chí còn có tổng doanh thu lên tới 541 triệu USD.

Night at the Museum: Secret of the Tomb phát hành năm 2014 là tác phẩm gần đây nhất của Owen Wilson. Chưa kịp tận hưởng thành công của phim, Owen Wilson đã dốc sức cho She’s funny that way (tựa Việt: Cô nàng ngớ ngẩn) ra rạp trong thời gian tới.

Owen cùng bạn diễn Imogen Poots trong một cảnh quay của bộ phim "Cô nàng ngớ ngẩn".

Trong Cô nàng ngớ ngẩn, Owen Wilson vào vai Arnold Albertson, vị đạo diễn nổi danh trên sân khấu Broadway. Dù đã có cô vợ xinh đẹp Delta Simmons (Kathryn Hahn thủ vai) nhưng Arnold kỳ quái vẫn qua lại với Isabella “Izzy” Patterson (Imogen Poots đóng), một cô gái quê Brooklyn. Isabella không chuyên tâm vào “sự nghiệp” gái gọi mà luôn khao khát trở thành một minh tinh. Biết được mơ ước của cô gái trẻ, Arnold giúp đỡ Isabella bằng cách mời cô làm công việc “cho sóc ăn hạt hạnh nhân”. Mặc dù công việc không có chút gì liên quan đến diễn xuất nhưng Isabella vẫn vui vẻ đồng ý. Mọi rắc rối hài hước bắt đầu kể từ khi Isabella về làm cho Arnold. Cuộc sống của cô cũng thay đổi hoàn toàn với chuỗi ngày phải đương đầu với những sự cố cười ra nước mắt. Cô bước vào cuộc sống phức tạp của vợ chồng Arnold cùng nhiều mối quan hệ chồng chéo.

Bộ phim hài Cô nàng ngớ ngẩn sẽ ra rạp Việt Nam vào ngày 15/5.

N.T