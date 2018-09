Orlando Bloom 'chạm trán' người tình cũ của Katy Perry

Khi đang hẹn hò ăn tối tại khách sạn, Orlando và Katy vô tình gặp gỡ ca sĩ John Mayer.

Cặp đôi Katy - Orlando vô tình gặp gỡ John Mayer trong nhà hàng.

Nhân chứng kể trên tờ E!News, cuối tuần trước Katy Perry và tài tử Orlando Bloom có bữa tối lãng mạn ở quán bar khách sạn Sunset Tower tại Tây Hollywood. Bất ngờ John Mayer - bạn trai cũ của Katy Perry cũng tới đây. Nam ca sĩ 38 tuổi vốn là một khách quen tại quán bar này.

Katy đã hồ hởi chạy đến trò chuyện với John Mayer. Nguồn tin tiết lộ, cặp đôi cũ trò chuyện thân mật như những người bạn thân lâu ngày không gặp gỡ và không hề có chút ngượng ngập. Trong khi đó, Orlando trông rất thoải mái khi nhìn bạn gái hàn huyên với người tình một thuở.

Katy và Johny Mayer tình tứ tại lễ trao giải Grammy 2014.

Katy Perry và John Mayer từng trải qua hơn 2 năm hẹn hò với nhiều lần tái hợp - chia tay từ năm 2013 đến năm 2015. Tháng 1 năm nay, nữ ca sĩ The Roar bắt đầu bén duyên tài tử Orlando Bloom, tình yêu mới nảy nở nhanh chóng và ngày càng sâu sắc hơn. John Mayer thì vẫn lẻ bóng và đang tìm kiếm một nửa đích thực của mình. Trong cuộc phỏng vấn ở talkshow Watch What Happens Live tuần trước, John thú nhận: "Tôi đang độc thân và hào hứng đón đợi tương lai. Tôi cảm thấy sự trưởng thành thực sự của bản thân. Một chương mới của cuộc đời đang mở ra, nhưng ngay lúc này đây tôi rất mong có một buổi hẹn hò lãng mạn".

Hoài Vũ