Tổng thống đắc cử của Mỹ đã có một cảnh quay đáng nhớ bên cạnh sao nhí Macaulay Culkin.

Là một tỷ phú bận rộn với công việc kinh doanh nhưng ông Donald Trump rất mê đóng phim và đã góp mặt trong nhiều bộ phim Hollywood ăn khách. Các vai của ông thường rất nhỏ, chủ yếu là vai diễn khách mời với chỉ đôi ba lời thoại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông trong vai chính mình - tỷ phú Donald Trump - luôn khiến khán giả ấn tượng và thích thú.

Donald Trump trong "Home Alone 2: Lost in New York".

Năm 1992, Donald Trump được mời đóng phim Ở nhà một mình phần 2. Tỷ phú vào vai quý ông giàu có gặp cậu bé Kevin (Macaulay Culkin) đang bị lạc trong khách sạn Plaza ở New York. Ông đã chỉ đường cho cậu bé lối đi đến hành lang: "Đi xuống sảnh và rẽ trái". Đó cũng là câu thoại duy nhất của ông Trump trong phim. Dù vậy, khán giả vẫn nhớ hình ảnh của tỷ phú trong cảnh ngắn ngủi này bởi ngoài đời, chính ông là chủ của khách sạn Plaza.

Video cảnh phim của Donald Trump trong "Ở nhà một mình"

Ông Donald Trump từng đóng phim 'Ở nhà một mình'

Trước khi đóng Home Alone 2: Lost in New York, vị tổng thống tương lai đã góp mặt trong phim hài Ghosts Can't Do It năm 1989. Tuy nhiên không may mắn cho Donald Trump, ngay lần đầu bén duyên điện ảnh ông đã bị ẵm giải Mâm xôi vàng Diễn viên phụ tệ nhất. Ông đóng vai một ông trùm bất động sản, có khá nhiều cảnh trò chuyện với nữ nhân vật chính. Diễn xuất của ông bị chê là "thảm họa" với gương mặt kém biểu cảm và đối thoại như thể đang đọc kịch bản.

Hình ảnh của ông Trump trong "Ghosts Can't Do It".

Dù vậy, sự thất bại này vẫn không ngăn cản niềm đam mê phim ảnh của ông Trump. Nhà tài phiệt nổi tiếng nước Mỹ tiếp tục tham gia hơn 10 bộ phim khác và đều là những vai khách mời. Ông đóng vai ông bố giàu có trong phim The Little Rascals (Bọn trẻ ranh cứu cả nhà) năm 1995, vai Donald Trump trong các phim Eddie năm 1996, Celebrity năm 1998 hay Zoolander năm 2001. Ngoài ra, tỷ phú New York còn xuất hiện bất ngờ trong một cảnh của các phim truyền hình như The Fresh Prince of Bel Air, The Nanny, Sex and the City, Spin City, Suddenly Susan... Trong nhiều phim, Donald Trump thậm chí còn không có lời thoại nào nhưng tên của ông được các nhân vật khác nhắc đến như là một tỷ phú đáng ngưỡng mộ.

Ông Trump trong phim truyền hình "The Fresh Prince of Bel Air", xuất hiện bên cạnh tài tử Will Smith.

Tuy nhiên, việc đóng phim với Donald chỉ là để góp vui và khuếch trương sự nổi tiếng. Thực tế, tỷ phú chỉ đặt tâm huyết vào các chương trình truyền hình thực tế do chính ông sản xuất và tham gia. Chương trình tìm kiếm người quản lý kinh doanh mang tên The Apprentice (Người tập sự) của ông Trump lên sóng từ năm 2004 đến nay vẫn rất ăn khách với lợi nhuận thu về mỗi tập phim là hơn 1 triệu USD. Cũng nhờ show này, Donald được nhận đề cử giải Emmy (giải thưởng cho lĩnh vực truyền hình Mỹ) và được gắn sao trên đại lộ Danh vọng Hollywood năm 2007.

Video Tổng hợp những vai diễn của ông Donald Trump