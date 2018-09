Ông bố 6 con lay động trái tim triệu khán giả tại America's Got Talent

Giọng hát truyền cảm và câu chuyện xúc động về gia đình Michael Ketterer khiến giám khảo Simon Cowell cho anh vào thẳng vòng liveshow.

Thí sinh Michael Ketterer.

Tập 2 America's Got Talent mùa thứ 13 vừa lên sóng tối 5/6, không có nhiều tiết mục đặc biệt cho đến khi thí sinh Michael Ketterer bước ra sân khấu. Khá run khi đứng trước ban giám khảo và đông đảo khán giả, Ketterer - một y tá ở Orange County, California - chia sẻ rằng, anh đến cuộc thi cùng vợ và 6 người con. Năm trong số 6 đứa trẻ là con nuôi, được vợ chồng anh nhận về từ các trại trẻ mồ côi.

Michael Ketterer bày tỏ, anh muốn hát trên sân khấu America's Got Talent trước hàng triệu người xem truyền hình để truyền cảm hứng tới các con. "Tôi ở đây bởi vì tôi muốn các con thấy rằng, nếu bố của chúng có thể sống với giấc mơ của mình thì sau đó không có gì là không thể với chúng".

Vợ con đứng sau cánh gà cổ vũ cho Ketterer.

Ketterer đã thể hiện ca khúc To love somebody của nhóm The Bee Gees. Ban đầu giọng anh còn hơi run nhưng sau đó, Ketterer đã hoàn toàn đắm chìm vào ca khúc. Giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của ông bố 6 con đã khiến nhiều khán giả thổn thức. Vị giám khảo khó tính nhất là Simon Cowell cũng không giấu nổi sự xúc động. Sau khi ngợi ca màn trình diễn giàu cảm xúc của Ketterer, Simon lập tức nhấn nút vàng - nút đặc cách giúp thí sinh đi thẳng vào vòng liveshow (tứ kết) mà không cần có sự đồng thuận của các giám khảo còn lại, cũng như trải qua các vòng loại khác. Mỗi giám khảo chỉ được phép nhấn nút vàng một lần trong cả mùa thi.

Ông bố 6 con lay động trái tim hàng triệu khán giả tại America's Got Talent

Khi nút vàng được nhấn, Michael Ketterer vỡ òa hạnh phúc trên sân khấu dưới ánh đèn vàng và pháo bông rực rỡ. Giữa vòng vây của vợ và 6 người con - trong đó có một cậu bé phải ngồi xe lăn - Ketterer rất bất ngờ khi Simon Cowell chạy tới ôm chúc mừng anh. "Hãy để tôi nói với anh, một thứ gì đó trong giọng hát của anh, nó thực sự đặc biệt", Simon thổ lộ, "Và mọi thứ rất hoàn hảo. Anh xứng đáng nhận được điều đó".