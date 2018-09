Nữ ca sĩ nhạc pop khoe thân hình thanh mảnh với bụng phẳng lì trong video mới.

Britney Spears hào hứng chào đón kỳ nghỉ lễ Tạ ơn với video chia sẻ style mặc sexy đi chơi. Bà mẹ hai con trẻ trung như gái teen trong bộ quần short denim kết hợp với áo crop top và mũ cao bồi. Cô khoe vóc dáng gợi cảm, đặc biệt là vòng eo bé xíu và cơ bụng săn chắc. Britney xoay vòng trình diễn như người mẫu trên nền ca khúc Your Love by The Outfield.

Ở tuổi U40, Britney Spears lấy lại vóc dáng chuẩn như thời thiếu nữ

Britney từng trở nên sồ sề sau khi sinh liên tiếp hai cậu con trai vào năm 2005 và 2006. Rất nhiều năm sau, nữ ca sĩ vẫn không thể lấy lại thân hình nóng bỏng như thời trẻ. Tuy nhiên, hai năm gần đây, Britney ngày càng đẹp hơn nhờ tập gym, yoga và luyện vũ đạo chăm chỉ. Vóc dáng hiện tại của ngôi sao 35 tuổi rất thon gọn và khỏe khoắn.

Britney khoe eo gợi cảm trong video chào đón lễ Tạ ơn.

Britney đang tạm gác show diễn ở Las Vegas để tận hưởng những ngày nghỉ bên gia đình. Đầu tháng 11, nữ ca sĩ đã gây tiếng vang khi quyên góp toàn bộ số tiền một đêm diễn của cô để ủng hộ cho Quỹ ung thư Nevada Childhood Cancer Foundation, khoảng hơn 1 triệu USD.