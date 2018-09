Nữ tiếp viên hàng không tố ca sĩ One Direction 'bắt cá hai tay'

Người đẹp tiết lộ, Harry Styles vừa hẹn hò với cô, vừa đi nghỉ với người mẫu Kendall Jenner.

Nữ tiếp viên Megan Smith.

Chàng ca sĩ đào hoa 22 tuổi Harry Styles đã có cuộc tình bí mật vào cuối năm ngoái với nữ tiếp viên hàng không 24 tuổi Megan Smith. Người đẹp này được thuê phục vụ trên máy bay riêng của ban nhạc One Direction trong suốt tour diễn On The Road Again từ tháng 6 đến tháng 10/2015.

Theo The Sun, chuyện tình cảm của nữ tiếp viên và Harry Styles trở nên sâu sắc hơn khi ban nhạc tạm nghỉ vào đầu năm nay. Vào tháng 1, mẹ của Megan bị đột quỵ và Harry đã thường xuyên ở bên cô động viên, giúp đỡ. Người bạn của nữ tiếp viên chia sẻ: "Cô ấy đã yêu Harry say đắm và tin rằng anh ấy cũng có cảm giác giống như cô".

Nữ tiếp viên bí mật hẹn hò với Harry Styles suốt 6 tháng.

Tuy nhiên, mối tình lãng mạn đã tan vỡ vào đầu tháng 2 khi Megan phát hiện Harry Styles bí mật đi nghỉ với người mẫu Kendall Jenner - em gái Kim Kardashian. Những khoảnh khắc ôm ấp, tình tứ của Harry và Kendall trên biển Caribbe đã bị các tay săn ảnh chộp được và đăng tải trên báo.

Nữ tiếp viên bức xúc kể với người bạn: "Trên đường từ nhà Harry ra sân bay, mình đã nhìn thấy loạt ảnh của anh ta và Kendall trên chiếc du thuyền. Con tim mình quặn thắt. Mình đã có hai ngày tuyệt vời với anh ta và rồi bây giờ mới biết được rằng, Harry đã về London gặp mình sau khi du hí với Kendall".

Ảnh ôm ấp của chàng ca sĩ xứ sương mù và Kendall trên du thuyền.

Megan tố Harry đã "nói dối trắng trợn" khi kể với cô rằng, anh đã trải qua kỳ nghỉ với gia đình và bạn bè. Người đẹp lập tức chia tay chàng ca sĩ đa tình vì không thể chấp nhận được sự phản bội này.

Về phía siêu mẫu Kendall Jenner, sau kỳ nghỉ lãng mạn cùng Harry Styles trên biển Caribbe, cặp sao có thêm vài buổi hẹn hò ở Los Angeles nhưng rồi cũng nhanh chóng kết thúc mối tình chớp nhoáng.

Hoài Vũ