Nữ rapper kiện Russell Crowe tội hành hung, phân biệt chủng tộc

Nữ ca sĩ Azealia Banks tố cáo ngôi sao 'Noah' đã miệt thị và ném cô ra khỏi phòng trong đêm tiệc hôm thứ 7.

Azealia Banks là một trong hơn 10 vị khách tham dự bữa tiệc của nam diễn viên Russell Crowe tại khách sạn ở Beverly Hills tối 15/10. Cô đến cùng RZA - vị đạo diễn đã tuyển Russell Crowe đóng phim The Man With the Iron Fists. Tuy nhiên, một vụ xô xát đã xảy ra tối hôm đó.

Azealia Banks tố cáo Russell Crowe.

Vào sáng chủ nhật, nữ rapper 25 tuổi giận dữ đăng tải trên Facebook: "Tôi đã tới bữa tiệc tại phòng của Russell Crowe, ở đó, ông ta đã gọi tôi là 'mọi đen', bóp cổ tôi, quăng tôi ra ngoài và nhổ nước bọt vào người tôi. Đêm qua là một trong những đêm tôi không thể ngủ. Những người đàn ông trong căn phòng đó đều im lặng để cho mọi thứ xảy ra. Hôm nay tôi cảm thấy thật kinh khủng".

Azealia yêu cầu nam diễn viên 52 tuổi xin lỗi cô nhưng đại diện của Russell Crowe lên tiếng phản hồi rằng, Russell không hề làm gì sai mà phải xin lỗi. Bởi vậy, chiều qua, Azealia đã tới Phòng cảnh sát Beverly Hills để tố cáo nam diễn viên Vệ sĩ giác đấu.

Azealia muốn Russell xin lỗi nhưng nam diễn viên kiên quyết nói không.

Nguồn tin từ phía Russell Crowe lại nói rằng, mọi sự bắt đầu từ hành vi khiếm nhã của nữ ca sĩ da màu. Các nhân chứng kể trên TMZ, Azealia Banks đã cười cợt gu chọn nhạc của Russell và gọi ông cùng một số vị khách khác là "những người da trắng tẻ nhạt". Một vị khách nữ tới bênh vực Russell liền bị Azealia đe dọa đập vỡ ly rượu để lấy mảnh kính đâm vào cổ họng của mọi người cho máu trào ra. Sau đó, Azealia lắc lư ly rượu để khiêu khích. Russell Crowe được cho là đã lao tới, bê nữ rapper "như một con gấu bông" ra khỏi phòng. Nam diễn viên cũng gọi bảo vệ khách sạn tới để mang Azealia đi.

