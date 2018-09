Jeannie Mai không giấu nổi nỗi buồn ly hôn sau 10 năm chung sống với biên tập viên người Mỹ Freddy Harteis.

Jeannie Mai và chồng cũ, Freddy Harteis.

Ngôi sao truyền hình người Mỹ gốc Việt Jeannie Mai lần đầu trải lòng sau khi thông tin ly hôn được đăng tải trên báo chí vào cuối tuần qua. Nghẹn ngào tâm sự trong talkshow The Real ngày 23/10, Jeannie Mai vẫn dành cho chồng cũ những lời tốt đẹp nhất.

"Cho đến ngày hôm nay, đối với tôi anh ấy vẫn là người đàn ông tuyệt vời nhất", nữ MC 38 tuổi chia sẻ, "Tôi đã kết hôn với Freddy bởi anh ấy rất giống cha tôi. Anh ấy chân thành, vị tha, hài hước và là một chàng trai rất đặc biệt. Chúng tôi đã trải qua 13 năm bên nhau chưa bao giờ nói dối, phản bội hay ngoại tình".

Jeannie Mai xúc động chia sẻ trong chương trình The Real

Nữ MC gốc Việt nức nở chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ

Jeannie Mai cảm ơn mọi người đã động viên cô trong khoảng thời gian khó khăn này. Người đẹp không tiết lộ nguyên nhân chia tay nhưng cũng trong một cuộc trò chuyện khác tại chương trình này 3 năm trước, cô từng nói về sự bất đồng giữa hai vợ chồng trong vấn đề sinh con: "Các bạn biết tôi yêu anh Freddy nhiều đến mức nào. Anh ấy là cuộc sống của tôi. Trước khi kết hôn, tôi đã nói rõ với anh ấy rằng có thể tôi sẽ không sinh con vì tôi chưa bao giờ cảm thấy muốn điều đó. Nhưng giờ anh ấy lại ngỏ ý muốn có con... Chúng tôi chưa bao giờ xảy ra khúc mắc gì ngoại trừ chuyện con cái. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nữa".

Jeannie Mai kết hôn với MC của kênh The Sportsman năm 2007 và ly hôn khi chưa có con chung.

Vợ chồng Jeannie Mai đã có những năm tháng mặn nồng bên nhau.

Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Hoa hiện là MC và chuyên gia thời trang nổi tiếng ở Mỹ. Cô từng dẫn dắt hậu trường Hoa hậu Hoàn vũ, Asia’s Next Top Model, Quả cầu vàng 2017... và là host của chương trình truyền hình ăn khách How Do I Look?.