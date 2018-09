Nụ hôn trong bồn tắm của Justin và vợ sắp cưới hút hơn 5 triệu lượt 'like'

Câu chuyện tình đẹp như mơ của giọng ca 'Sorry' và bông hồng Mỹ khiến khán giả ngưỡng mộ.

Vài giờ trước, nam ca sĩ Justin Bieber chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh anh và "người thương" Hailey Baldwin dành cho nhau một nụ hôn nồng say trong bồn tắm. Nam ca sĩ Sorry cởi trần, áp sát cô bạn gái mặc nội y, môi kề môi, vòng tay siết chặt. Chỉ 5 giờ đồng hồ kể từ khi bức ảnh được chia sẻ, hơn 5 triệu lượt fan đã nhấn nút "Like" để thể hiện sự ngưỡng mộ, yêu thích, kèm theo những lời chúc phúc.

Theo một số nguồn tin, bức ảnh được chụp khi cặp đôi đến Bahamas nghỉ, đồng thời là nơi màn cầu hôn lãng mạn diễn ra vài ngày trước.

Từ khi công khai đính hôn, Justin Bieber không ngừng chia sẻ ảnh của anh bên người yêu. Trong khi đó, Hailey Baldwin khá kín đáo trong việc bày tỏ cảm xúc về mối quan hệ. Sáng 13/7, cô lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh của mình và hôn phu, với dòng chú thích khá đơn giản: "Mans". Bức ảnh cũng nhận được hơn 2 triệu lượt Like từ người hâm mộ.

Bức ảnh đầu tiên của hai người mà Hailey Baldwin chia sẻ trên mạng xã hội kể từ khi công bố đính hôn.

Justin và Hailey diện đồng hồ đôi khi xuất hiện hôm 13/7.

Chiều 13/7, Justin và hôn thê bị bắt gặp khi đi ăn tại một tiệm ở Miami, Florida. Đôi uyên ương "người trước, kẻ sau" rời khỏi nhà hàng sau bữa tối hẹn hò, để lại những ánh nhìn tò mò, thích thú của khách khứa có mặt ở đó.

Justin và vợ sắp cưới tại một nhà hàng ở Florida Justin và vợ sắp cưới tại một nhà hàng ở Florida hôm 13/7 Mặc dù đã đính hôn, cặp sao vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về đám cưới. Một nguồn tin cho hay: "Hai người họ đều không muốn đám cưới diễn ra hoành tráng hay ồn ào. Họ chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại Canada bên người thân trong gia đình".

Ảnh: Instagram