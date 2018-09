'Nữ hoàng LHP Cannes' Nicole Kidman được trao giải đặc biệt

Kết quả lễ trao giải LHP quốc tế Cannes lần thứ 70: Cành cọ vàng: The Square Giải Grand Prix:120 Beats Per Minute Giải của hội đồng giám khảo: Loveless Nam diễn viên xuất sắc nhất: Joaquin Phoenix trong You Were Never Really Here Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Diane Kruger trong In the Fade Đạo diễn xuất sắc nhắt: Sofia Coppola với The Beguiled Kịch bản hay nhất: The Killing of A Sacred Deer và You Were Never Really Here Giải thành tựu tại liên hoan phim Cannes lần thứ 70: Nicole Kidman