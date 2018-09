Nữ diễn viên Marốc bị đánh bầm dập vì đóng vai gái điếm

Loubna Abidar đang khốn khổ vì vai diễn trong 'Much Loved' - bộ phim từng được chiếu tại LHP Cannes 2015.

Loubna Abidar bị đánh trọng thương ở Marốc.

Xuất hiện với gương mặt rỉ máu trong video đăng trên Youtube, Loubna Abidar kể rằng cô đã bị đánh đập, bị sỉ nhục và dọa giết ở Marốc chỉ vì đóng vai một gái mại dâm trong bộ phim điện ảnh Much Loved. Nữ diễn viên rầu rĩ chia sẻ: "Tôi là nạn nhân của một vụ tấn công ở Casablanca. Không một đồn cảnh sát hay bệnh viện nào chịu giúp đỡ tôi. Tôi đến trụ sở cảnh sát chính ở Casablanca lúc nửa đêm và chỉ nhận được những tiếng cười giễu cợt. Một nhân viên cảnh sát nói: Abidar, cuối cùng mày cũng bị đánh!".

Loubna Abidar cho biết, cô đã bị nhóm thanh niên lạ mặt dí dao bắt cóc và đánh đập tàn bạo vào đầu tháng 11. Sống trong sợ hãi, cô phải bịt mặt và trốn tránh khi ở Casablanca. Loubna mong muốn được tị nạn ở Pháp. Hôm 9/11, nữ diễn viên đăng ảnh đã rời Marốc tới Pháp vì "lý do an ninh".

Loubna Abidar chia sẻ hình ảnh tới Pháp tị nạn.

Tất cả chỉ vì Loubna Abidar thủ vai chính trong bộ phim nói về chủ đề mại dâm ở Marốc. Much Loved xoay quanh vào những vấn đề của nạn mại dâm ở thành phố Marrakesh thông qua cái nhìn của 4 cô gái bán hoa. Phim lột tả nhiều vấn đề trần trụi, trong đó cảnh giới nhà giàu ở Ảrập Xêút, cảnh sát tham nhũng và những du khách nước ngoài tiếp cận với những cô gái điếm ra sao. Much Loved bị cấm chiếu tại Marốc với lý do phim "gây phẫn nộ trong dư luận vì chống lại các giá trị đạo đức và nhân phẩm của phụ nữ Marốc".

Vào tháng 6, Loubna và đạo diễn Nabil Ayouch từng bị triệu đến tòa vì làm bộ phim có "nội dung khiêu dâm, không đứng đắn và kích động trẻ vị thành niên dẫn đến đồi truỵ". Trong khi đó, đạo diễn Nabil nỗ lực bảo vệ ý nghĩa nhân văn của bộ phim. Vị đạo diễn Marốc gốc Pháp chia sẻ: "Mại dâm ở xung quanh chúng ta và thay vì từ chối xem, chúng ta nên cố gắng hiểu những người phụ nữ làm nghề này đã phải sống khốn khổ như thế nào". Nabil cho biết, anh đã phải phỏng vấn gần 300 cô gái điếm ở quốc gia Hồi giáo này trước khi làm phim.

Much Love từng được chiếu tại liên hoan phim Cannes (Pháp) hồi tháng 5 và liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada) ở hạng mục Điện ảnh thế giới đương đại. Bản thân Loubna nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại liên hoan phim Francophone Angouleme hồi tháng 8. (Xem trailer phim)

Loubna nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Hoài Vũ