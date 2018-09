Nữ diễn viên gốc Việt phim 'Star Wars 8' hạnh phúc khi được khán giả yêu quý

Kelly Marie Trần không ngờ vai diễn của cô trong phần phim mới nhất được mọi người đón nhận nồng nhiệt đến vậy.

Diễn viên Kelly Marie Trần. Khi Star Wars: The Last Jedi đang gây sốt phòng vé toàn cầu, Kelly Marie Trần từ một diễn viên hài gần như vô danh bỗng chốc trở thành ngôi sao. Nữ diễn viên 28 tuổi gốc Việt hạnh phúc tận hưởng thành công này nhưng cô vẫn khiêm tốn và giản dị. Trên trang cá nhân, Kelly lại câu chuyện thú vị khi cô đi ăn cùng bạn ở một quán bình dân và gặp một nhóm fan phim Star Wars. Họ không hề để ý tới Kelly nên rôm rả bình luận về bộ phim và vai diễn người thợ máy Rose Tico mà cô thủ vai. Kelly rất vui sướng khi mọi người yêu thích diễn xuất của cô trong bộ phim bom tấn này. Người bạn đi cùng đã dùng điện thoại quay lại phản ứng bất ngờ và dễ thương của Kelly khi cô "hóng" chuyện của những người hâm mộ. Kelly Marie Tran

Vài phút sau, Kelly Marie Trần tới bàn bên cạnh, tự giới thiệu về bản thân và cảm ơn tình cảm của các fan dành cho cô. Tất cả đều vô cùng ngỡ ngàng khi gặp nữ diễn viên trong tình huống này. Kelly vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người và đăng trên Instagram của cô.

Kelly (đội mũ len xanh) hào hứng chụp ảnh cùng người hâm mộ tại quán ăn.

Kelly viết: "Họ không thể đáng yêu hơn thế. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời trong chuỗi những khoảnh khắc kỳ diệu mà tôi đã trải qua gần đây! Trong 8 năm nỗ lực trở thành diễn viên, tôi đã nhận ra rằng điều khó khăn nhất là nhận được sự quan chân thành của mọi người!. Tôi biết mình may mắn làm sao khi được là một phần của bộ phim mà mọi người yêu thích, được diễn xuất và kể lại câu chuyện ấy. Và một trong những niềm vui sướng nhất của tôi là được nghe những cuộc tranh luận rôm rả về bộ phim Star Wars: The Last Jedi khi tôi đi chơi... Cảm ơn những khán giả tuyệt vời đã xem và thảo luận. Trái tim tôi tràn ngập niềm vui và tôi cũng nhận ra mục tiêu của mình rõ ràng hơn bao giờ hết: Hãy kể thêm nhiều câu chuyện, hãy trò chuyện nhiều hơn, hãy tìm hiểu về những cuộc sống khác nhau và mở rộng trái tim để đón nhận những điều khác biệt".

Kelly vào vai Rose Tico - người thợ máy trở thành anh hùng của quân kháng chiến trong "Star Wars 8".

Không chỉ khán giả mà nhiều cây bút của các trang báo đã dành sự khen ngợi cho Kelly Marie Trần vì diễn xuất tự nhiên và giàu cảm xúc của cô. Kelly là một diễn viên hoàn toàn mới nhưng đã gây ấn tượng mạnh với các fan trung thành của loạt phim. Với xuất phát điểm là một diễn viên hài, Kelly đã thổi luồng không khí sôi nổi, tươi mới vào phần phim chứa đựng nhiều nỗi đau mất mát. Nhân vật của cô được yêu mến vì tính cách lạc quan và mạnh mẽ.

Trailer phim "Star Wars: Trailer phim "The Last Jedi"

Trailer phim "The Last Jedi"

Kelly Marie Trần đã rất tự hào "tạo nên lịch sử" khi là diễn viên gốc Á đầu tiên thủ vai chính trong seri phim Star Wars. Trước phim này, cô mới chỉ được biết đến qua những phim hài trên mạng và một vài tập của phim truyền hình About A Boy. Kelly tiết lộ, rất nhiều người đã không tin khi cô được chọn đóng trong Star Wars phần 8. Bộ phim đã tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên gốc Việt tại Hollywood.

Kelly Marie Trần sinh ra và lớn lên ở San Diego, Mỹ. Bố mẹ cô đều là người Việt Nam di cư sang Mỹ. Cô tốt nghiệp Đại học California (UCLA) nhưng lại quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất. Trước khi được mời đóng phim ở Los Angeles, Kelly đi hát tại nhà hát kịch địa phương, sau đó luyện tập trong các nhóm hài uy tín như iO West, Second City và Upright Citizens Brigade.