Lê Thị Hiệp, ngôi sao của bộ phim 'Heaven & Earth', là một trong những nghệ sĩ điện ảnh tài năng qua đời năm qua.

Hình ảnh Lê Thị Hiệp được tưởng nhớ tại lễ trao giải Oscar.

Lễ trao giải Oscar 2018 đã dành 4 phút để tưởng nhớ những nghệ sĩ đã yên nghỉ trong năm 2017. Giữa lời ca lắng đọng Room at the Top do Eddie Vedder thể hiện, hình ảnh của các minh tinh và nhà làm phim quá cố hiện lên trên nền sân khấu. Trong những ngôi sao nổi tiếng ấy có Lê Thị Hiệp - nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt.

Video tưởng nhớ các nghệ sĩ Hollywood qua đời năm 2017

Nữ diễn viên gốc Việt Lê Thị Hiệp được tưởng nhớ tại lễ trao giải Oscar Lê Thị Hiệp qua đời vào tháng 12/2017 vì căn bệnh ung thư dạ dày. Cô ra đi khi mới 46 tuổi. Lê Thị Hiệp từng gây tiếng vang với bộ phim Heaven & Earth năm 1993 của đạo diễn Oliver Stone. "Bạn không thể không xúc động với màn trình diễn tuyệt vời của Lê Thị Hiệp", cây viết của tạp chí The Boston Globe nhận xét trong bài giới thiệu phim. Còn ký giả của tạp chí The Times bình luận: "Với diễn xuất đầy tự tin và ấn tượng của Lê Thị Hiệp, một sinh viên California sinh ra ở Việt Nam, hình ảnh Lệ Lý không hề thiếu năng lượng". Lê Thị Hiệp trong Heaven & Earth.

Lê Thị Hiệp chào đời ở Đà Nẵng năm 1971. Năm 9 tuổi, cô cùng gia đình di cư sang Hong Kong và sau đó chuyển tới Mỹ. Thời điểm casting phim Heaven & Earth, Lê Thị Hiệp đang học Đại học California và chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất. Cô đã tình cờ được đạo diễn Oliver Stone lựa chọn giữa hàng nghìn ứng cử viên. Sau thành công đầu tiên này, Lê Thị Hiệp tham gia nhiều phim khác như Cruel Intentions năm 1999, Return to Pontianak 2001, Julia năm 2008... Cùng với công việc đóng phim, cô mở nhà hàng đồ ăn Việt - Pháp mang tên Le Cellier. Lê Thị Hiệp kết hôn với đạo diễn Djinn và có hai người con.