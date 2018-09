Nỗi đau của 10 sao nữ từng bị hãm hiếp, quấy rối khi còn bé

Nữ diễn viên Ashley Judd tâm sự trong cuốn hồi ký "All That Is Bitter and Sweet" năm 2011, cô từng là nạn nhân của tội ác hãm hiếp và loạn luân. Sự việc xảy ra khi Ashley Judd còn là một đứa trẻ. Thủ phạm chính là một thành viên trong gia đình. Ngôi sao phim "Divergent" chia sẻ trong cuộc phỏng vấn truyền hình sau đó: "Bạn biết đấy, đã quá trễ để quay lại quá khứ và có được một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng nhờ ân sủng của Chúa, tôi đã có được một chương trình đơn giản để phục hồi và cuộc sống ngày hôm nay thực sự tốt đẹp".