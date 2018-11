Nicole Kidman từng rời bỏ quê hương vì quá yêu Tom Cruise

Nữ diễn viên tiết lộ động lực khiến cô rời bỏ Australia để tới Hollywood chính là tình yêu chứ không phải tham vọng sự nghiệp.

Năm 1990, Nicole Kidman lần đầu góp mặt trong một bộ phim Hollywood mang tên Days Of Thunder. Người đẹp 23 tuổi của xứ sở chuột túi đóng cùng tài tử Mỹ Tom Cruise. Tình yêu nảy nở giữa hai ngôi sao cách nhau nửa vòng trái đất đã làm thay đổi cuộc đời Nicole Kidman.

Những cảnh lãng mạn của Nicole Kidman và Tom Cruise trong Days of Thunder Những cảnh quay lãng mạn của Nicole và Tom trong phim "Days of Thunder"

Chia sẻ trên tạp chí Variety tháng 12, Nicole kể rằng cô rời bỏ quê nhà Sydney tới Los Angeles là vì nghe theo tiếng gọi con tim. "Tôi chuyển tới đây vì tôi đã yêu và kết hôn", minh tinh 51 tuổi tâm sự, "Tôi luôn có lựa chọn vì tình yêu, những thứ khác phải theo sau".

Nicole Kidman và Tom Cruise trên thảm đỏ Hollywood thời mới kết hôn.

Nicole nhớ lại cuộc sống của cô và Tom Cruise khi đó rất bình yên và hạnh phúc: "Nếu nhìn lại, chúng tôi không bị quan tâm quá nhiều như bây giờ. Chúng tôi chưa có mạng xã hội và không bị paparazzi săn đuổi chụp hình".

Nữ diễn viên và Tom có chung niềm đam mê là những môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù. Cùng nhau nhảy skydive trên bầu trời là một trong những kỷ niệm đẹp trong cuộc hôn nhân 10 năm của cô với tài tử Nhiệm vụ bất khả thi. Trong thời gian này, cặp sao cũng đóng chung thêm hai bộ phim khác là Far and Away năm 1992 và Eyes Wide Shut năm 1999. Bên cạnh sự nổi tiếng của Tom Cruise, sự nghiệp diễn xuất của Nicole ở Hollywood cũng ngày càng thành công hơn.

Năm 2001, Tom Cruise đệ đơn ly hôn, giành quyền nuôi hai người con nuôi của họ là Isabella và Connor. Nicole bị khủng hoảng tinh thần và chông chênh suốt một thời gian dài. Năm 2006, cô gặp gỡ và kết hôn với ngôi sao nhạc đồng quê người Australia Keith Urban. Hai người xây tổ ấm ở thành phố Nashville, Tennessee (Mỹ). Nicole và Keith cũng phân chia thời gian sống ở quê hương Sydney, Australia.