Nicole Kidman là nữ nghệ sĩ giàu nhất Australia

Nicole Kidman tại liên hoan phim Cannes 2017.

Tạp chí The Financial Review của Australia vừa thống kê 200 người giàu nhất đất nước. Nữ diễn viên Nicole Kidman là ngôi sao giải trí duy nhất lọt vào top này. Cô đứng thứ 197 với khối tài sản 347 triệu USD.

Trong vòng 12 tháng qua, tài sản của minh tinh xứ chuột túi tăng thêm 9 triệu USD (năm 2016 là 338 triệu USD). Nicole kiếm được bộn tiền nhờ những hợp đồng quảng cáo đắt giá cho các thương hiệu như hãng hàng không Etihad Airways, đồng hồ Omega, vitamin Swisse, mỹ phẩm chăm sóc da Neutrogena.

Nicole Kidman quyến rũ trong video quảng cáo Nicole Kidman quyến rũ trong video quảng cáo Etihad Airways

Sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên 49 tuổi cũng ngày càng thăng hoa. Đầu năm nay cô được đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong phim Lion. 4 bộ phim mới nhất của cô đang được công chiếu tại liên hoan phim Cannes trong đó có 2 phim tranh giải Cành cọ vàng (Killing of a Sacred Deer và The Beguiled). Bộ phim truyền hình gần đây của Nicole là Big Little Lies nhận được vô vàn lời tán thưởng của khán giả khi chiếu trên kênh HBO của Mỹ.

Nữ diễn viên đang ở Cannes cùng ông xã để quảng bá 4 bộ phim mới.

Chồng Nicole Kidman, nam ca sĩ Keith Urban, tuy không giàu bằng vợ nhưng cũng có khối tài sản đáng nể, khoảng 100 triệu USD. Thu nhập của Keith chủ yếu đến từ doanh thu bán đĩa nhạc.