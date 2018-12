Nick Jonas và Hoa hậu Thế giới tới cung điện tổ chức lễ cưới

Joe Jonas và vị hôn thê - nữ diễn viên "Game of Thrones" Sophie Turner hào hứng rời sân bay tới cung điện. Cặp đôi đã tới Ấn Độ từ đầu tuần để chuẩn bị cho hôn lễ của em trai. Sophie còn là bạn thân của cô dâu Priyanka. Theo Times of India, nhiều ngôi sao Hollywood sẽ tới dự đám cưới, trong đó chắc chắn có tài tử Dwayne Johnson - bạn diễn của cô dâu trong "Baywatch" và bạn của chú rể trong "Jumanji: Welcome to the Jungle.