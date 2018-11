Nick Jonas sẽ cưỡi ngựa và mặc như vị vua tới đón dâu Hoa hậu Thế giới

Nam ca sĩ Mỹ và mỹ nhân Ấn Độ Priyanka Chopra đã có những tiết lộ về lễ cưới xa hoa vào cuối tuần này tại cung điện.

Cặp trai tài gái sắc Nick Jonas và Priyanka Chopra đã tới cung điện Umaid Bhawan ở thành phố Jodphur, Ấn Độ để chuẩn bị cho đám cưới kéo dài 5 ngày. Sẽ có rất nhiều nghi thức theo phong tục Ấn Độ diễn ra trước khi cặp sao chính thức trao lời thề trong hôn lễ Hindu vào ngày 2/12 và hôn lễ Kito giáo vào ngày 3/12. "Mọi người sẽ cần nghỉ ngơi dài ngày sau đám cưới này", Priyanka Chopra nói đùa về sự kiện trọng đại của mình trên tạp chí Vogue.

Priyanka và Nick trong nghi thức Puja trước đám cưới tại nhà mẹ của cô dâu ở Mumbai hôm 28/11.

Hoa hậu Thế giới 2000 cũng bật mí về lễ đón dâu như trong truyện cổ tích: "Anh Nick Jonas sẽ mặc như người hoàng gia với trang phục truyền thống, đội khăn xếp, đeo kiếm và cưỡi ngựa đến".

Cô chợt bối rối quay sang hỏi Nick Jonas khi đang trả lời phỏng vấn với Vogue: "Anh có thoải mái khi cưỡi ngựa không?". Nam ca sĩ liền mỉm cười đáp: "Ồ, có chứ. Anh đang nóng lòng mong chờ lắm!".

Nick Jonas sẽ diện áo dài bandhgala của Ấn Độ trong khi cô dâu diện sari rực rỡ do một nhà thiết kế hàng đầu của Ấn thực hiện. Ngày hôm sau, trong đám cưới Kito giáo do bố Nick Jonas chủ trì tại cung điện, Priyanka Chopra sẽ mặc váy cưới do chính Ralph Lauren thiết kế. Ralph Lauren từ trước tới nay chỉ làm váy cưới cho các thành viên trong gia đình ông như con gái, con dâu và các cháu - nhưng lần này nhà mốt danh tiếng đã đặc cách làm riêng cho Priyanka.

Priyanka Chopra sẽ mặc sari trong lễ cưới Hindu và mặc soriee do Ralph Lauren thiết kế trong lễ cưới Kito giáo.

Minh tinh 37 tuổi rất háo hức trước lễ cưới đặc biệt của cô và Nick Jonas khi cả hai đến từ những nền văn hóa, tôn giáo khác nhau. Cô rất vui vì bố mẹ hai bên đều ủng hộ và hào hứng với những khác biệt này. "Điều tuyệt vời đó là có rất nhiều tình yêu và sự đồng thuận đến từ hai phía gia đình", Priyanka thổ lộ, "Mẹ của Nick nghĩ rằng kiếp trước bà từng là một người Ấn Độ. Bà rất thích mặc sari".

Bố mẹ Nick Jonas đã sang Ấn Độ từ hôm đầu tuần để chuẩn bị cho hôn lễ của con trai út. Hai anh trai và các chị dâu của nam ca sĩ 26 tuổi cũng đã tới cung điện Umaid Bhawan. Tất cả các thành viên đều chúc phúc cho cặp uyên ương và vui mừng vì Nick đã tìm được một người vợ tuyệt vời.

Bố mẹ Nick (bên phải hàng dưới) cùng mẹ và anh trai của Priyanka trong lễ đính hôn ở Mumbai hồi tháng 8. Bố của Priyanka đã qua đời vào năm 2012.

Nick Jonas và Priyanka Chopra gặp gỡ lần đầu tại bữa tiệc Oscar vài năm trước. Đến tháng 8/2016, Nick đã nhắn tin chủ động mời Priyanka đi chơi. Chàng ca sĩ điển trai và hoa hậu hơn anh 10 tuổi làm bạn bè một thời gian trước khi chính thức hẹn hò và đính hôn thần tốc vào hè năm nay.

Nhớ lại những ngày đầu quen nhau, Priyanka tiết lộ rằng trái tim cô đã thực sự rung động thổn thức khi Nick nói: "Anh yêu cách em nhìn thế giới, yêu chí hướng của em". Người đẹp giải thích: "Là một cô gái, tôi chưa bao giờ được một chàng trai nói với mình rằng: 'Anh thích hoài bão của em'. Thường sẽ luôn ngược lại".

Là một phụ nữ mạnh mẽ và tự lập, Priyanka Chopra đã chọn người đàn ông đồng cảm với những hoài bão và quan điểm sống của cô.

Priyanka Chopra không chỉ là nữ hoàng sắc đẹp, minh tinh Bollywood và Hollywood mà cô còn là một nhà hoạt động nhân quyền, nhà từ thiện đầy nhiệt huyết. Cô đã dành cả tuổi trẻ để cống hiến cho công việc và những hoạt động thiện nguyện. Trước khi yêu Nick Jonas, Priyanka không công khai mối tình nào. Mẹ cô từng tiết lộ rằng, con gái đã chờ rất lâu để tìm được một chàng trai tri âm tri kỷ như Nick Jonas.