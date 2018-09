Nick Jonas không ngại đóng cảnh sex đồng tính

Ngôi sao 22 tuổi thổ lộ, anh sẵn sàng 'hy sinh vì nghệ thuật' trong bộ phim mới.

Ca sĩ kiêm diễn viên Nick Jonas.

Nick Jonas đóng vai một chàng gay - võ sĩ quyền anh Nate Kulina trong phim truyền hình Kingdom. Nam ca sĩ tâm sự, lần đầu tiên thể hiện kiểu vai diễn này thực sự là thử thách lớn với anh nhưng Joe rất tự tin. Chàng út nhà Jonas cũng không ngại diễn cảnh sex đồng tính trong phim.

Joe cởi mở chia sẻ trên trang BuzzFeed: "Tôi rất tin tưởng đạo diễn Byron Balasco và đội ngũ biên kịch đã kể câu chuyện này một cách trung thực nhất. Trách nhiệm của tôi là nhập vai và thể hiện câu chuyện này tốt nhất có thể. Bởi vậy, tôi sẽ làm tất cả những gì cần phải làm".

Hình ảnh Nick trong phim.

Khác với hai anh trai cùng nhóm Jonas Brothers, sau khi giải tán ban nhạc năm ngoái, Nick Jonas ngày càng phát triển sự nghiệp diễn xuất. Bên cạnh phim truyền hình Kingdom, ngôi sao 22 tuổi cũng vừa có vai diễn đầu tiên trong phim điện ảnh Hollywood mang tên Careful What You Wish For.

Nick đang hẹn hò hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo. Đầu năm nay, anh gây chú ý khi quay MV ca khúc mới cùng cô bạn gái xinh đẹp. Tuy nhiên Nick cho biết, anh và Olivia sẽ không bao giờ diễn những cảnh ân ái nóng bỏng cùng nhau trong MV: "Tuyệt đối chúng tôi sẽ không làm điều đó! Việc ấy chẳng hề thoải mái chút nào!", nam ca sĩ chia sẻ trên tạp chí Alexa tháng 12.

Nick và Olivia Culpo khi quay MV cùng nhau.

Hoài Vũ