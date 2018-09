Nick Carter: 'Paris Hilton đã hại đời tôi'

Chàng ca sĩ nhóm Backstreet Boy đổ lỗi cho tiểu thư Hilton đã dẫn dắt anh vào con đường nghiện ngập.

Nick Carter và Paris Hilton: Cặp đôi ồn ào một thuở.

Nick Carter đã dành cho bạn gái những lời lẽ cay nghiệt trong cuốn tự truyện mới của anh mang tên Facing the Music and Living to Talk About It. Trong cuốn sách, nam ca sĩ 33 tuổi kể về chuỗi ngày chìm đắm trong rượu, ma túy mà Paris Hilton là người đã cuốn anh vào con đường đó. Tiểu thư tiệc tùng hẹn hò ngôi sao của nhóm nhạc đình đám từ năm 2003 đến 2004 - thời kỳ sa đọa nhất của Nick.

Nick viết: "Paris là người tồi tệ nhất thế giới mà tôi từng vướng vào... Cô nàng đã đẩy tôi dấn sâu vào tiệc tùng". Khi cặp kè với người đẹp giàu có, Nick lao vào các bữa tiệc vô nghĩa và chìm trong men say. Anh kể: "Tôi không biết kết thúc thảm kịch này ra sao. Lúc đỉnh điểm, tôi đã dùng ecstasy, cocaine và nốc cả một chai rượu vodka lớn trong một đêm".

Nick hối hận vì yêu Paris Hilton.

Bản thân Paris Hilton cũng từng xài ma túy và bị bắt vì tàng trữ chất trắng vào năm 2010. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2006, Nick từng tố Paris là người nghiện ma túy hơn sex. "Paris Hilton luôn phải dựa vào chất kích thích để tìm sự tự tin trong phòng ngủ. Nhiều đêm, tôi phải kéo cô nàng đang lăn lóc dưới sàn lên giường", Nick kể.

Sau nhiều năm nghiện ngập dẫn đến bệnh tật, Nick Carter đã quyết định đi cai vào năm 2008 và thoát khỏi những tháng ngày tăm tối đó. Nghĩ lại, giọng ca nhóm Backstreet Boy vẫn còn thấy sợ hãi. Anh viết: "Tôi rất hối tiếc vì đã sử dụng ecstasy. Nó đã làm thay đổi não bộ của tôi và gây những cơn trầm cảm cho tôi đến tận bây giờ". Nick đang có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng anh vẫn tự nhắc nhở bản thân đừng bao giờ vướng vào những điều tồi tệ trong quá khứ: "Thật khó khăn để có được như ngày hôm nay. Tôi luôn dặn lòng mình phải sống tốt hơn con người mình trước đây".

Hoài Vũ