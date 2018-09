Những yêu cầu quái đản của sao Hollywood

Thủ lĩnh nhóm Aerosmith Steven Tyler ngoài là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài ba, ông còn lấn sân sang lĩnh vực viết sách. Gần đây nam ca sĩ đã tiết lộ trong cuốn tự truyện "Does the Noise in My Head Bother You" rằng ông sẽ bắt cóc bất kỳ một cô gái nào đang đứng trong đám đông về nhà nếu ông thấy có hứng thú, sau đó sẽ cử người trả lại cô về chỗ cũ... Rõ ràng là Steven không chỉ có gu thời trang và âm nhạc khác người mà ngay cả sở thích cũng kỳ dị. Trước đó Steven Tyler còn để cô con gái Liv Tyler cùng bạn diễn Alicia Silverstone đóng những cảnh khêu gợi trong MV của nhóm.