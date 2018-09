Những tiết lộ thú vị trước thềm giải Oscar

Dàn sao nổi tiếng tham gia trình diễn, túi quà trị giá 5 tỷ đồng... là những thông tin thu hút khán giả đón xem lễ trao giải danh giá này.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 89 sẽ diễn ra vào ngày 26/2 (giờ Mỹ), tại nhà hát Dolby Theather với người dẫn chương trình là Jimmy Kimmel.

Chương trình còn được truyền hình trực tiếp trên HBO (kênh số 26 thuộc hệ thống truyền hình K+) vào 9h30, ngày 27/2 (giờ Việt Nam). Cũng như mọi năm, lễ trao giải Oscar năm nay có khá nhiều điều thú vị khiến khán giả chờ đợi.

Lễ trao giải Oscar năm nay sẽ có nhiều tiết mục đặc sắc.

Dàn sao 'khủng' trình diễn tại lễ trao giải

Theo tiết lộ của ban tổ chức Oscar, 4 ca sĩ nổi tiếng là Justin Timberlake, John Legend, Sting và Lin-Manuel Miranda đã nhận lời biểu diễn tại lễ trao giải. Các nghệ sĩ sẽ trình bày 5 ca khúc được đề cử ở hạng mục "Ca khúc trong phim xuất sắc". Trong đó, Justin Timberlake thể hiện Can’t stop the feeling trong bộ phim hoạt hình Trolls.

John Legend - người từng cùng rapper Common giành tượng vàng Oscar cho ca khúc trong bộ phim Selma, sẽ trình bày hai ca khúc trong bộ phim nhạc kịch La La Land. Đó là City of stars và Audition (The fools who dream). Ca sĩ Sting biểu diễn bản hit mang tên The empty chair trong bộ phim Jim: The James Foley Story. Ca khúc này do ông phối hợp cùng nghệ sĩ J.Ralph viết lời.

Lin-Manuel Miranda, người làm nên thành công của vở nhạc kịch Hamilton nổi tiếng, sẽ hòa giọng với Auli’I Cravalho thể hiện How far I’ll go trong bộ phim hoạt hình của hãng Disney mang tên Moana. Nếu giành chiến thắng tại Oscar năm nay, Lin-Manuel Miranda sẽ trở thành một trong số rất ít nghệ sĩ từng đoạt cả Emmy, Grammy, Tony và tượng vàng Oscar.

Moonlight - tác phẩm về những người da màu đồng tính ở Mỹ được coi là đối thủ "nặng ký" của bộ phim nhạc kịch La La Land.

'Sự bùng nổ' đề cử của các nghệ sĩ da màu

Hai năm trước, Oscar từng bị chỉ trích là "quá trắng" với dòng hashtag tràn ngập trên mạng xã hội #OscarsSoWhite và thậm chí còn bị các nghệ sĩ da màu đòi tẩy chay. Vì thế, tại mùa giải năm nay, Viện Hàn lâm khoa học và điện ảnh Mỹ "sửa sai" khi để tên 7 diễn viên da màu (trong đó, 6 diễn viên da đen và một diễn viên Ấn Độ) trong danh sách đề cử nam và nữ diễn viên chính, phụ xuất sắc, trên tổng số 20 đề cử của 4 hạng mục quan trọng này. Danh sách đề cử vừa công bố khiến các nghệ sĩ da màu cảm thấy rất phấn khích.

Ngoài ra, danh sách năm nay cũng chứng kiến sự quay trở lại của nhiều ngôi sao từng chiến thắng trong quá khứ như Nicole Kidman, Natalie Portman, Octavia Spencer, Denzel Washington, Jeff Bridges.

Túi quà tặng gần 5 tỷ đồng

Theo thông lệ mỗi năm, những người thua cuộc sẽ không phải ra về "trắng tay hoàn toàn". Họ sẽ nhận được một túi quà từ Công ty marketing Distinctive Assets. Năm nay, mỗi túi quà trị giá tới 160.000 bảng (khoảng 5 tỷ đồng) bao gồm 3 đêm nghỉ tại khu trang trại nghỉ dưỡng Lost Coast Ranch phía bắc California (có giá niêm yết là 17.600 bảng); 10 năm sử dụng sản phẩm trang điểm của một thương hiệu nổi tiếng (38.000 bảng) và 10 buổi tập với hướng dẫn viên thể hình nổi tiếng Alexis Seletzky (1.200 bảng). Ngoài ra, người nhận quà còn có một kỳ nghỉ 6 ngày trong một biệt thự sang trọng tại Hawaii và 3 đêm trong khách sạn Grand Hotel Tremezzo tại Hồ Como (Italy) (trị giá 800 bảng một đêm)...

Tuy nhiên, túi quà của Distinctive Assets không phải "từ trên trời rơi xuống" bởi người nhận sẽ phải chịu thuế khá cao. Vì vậy, nếu không muốn sở hữu món quà này, người nhận có thể chọn cách quyên góp toàn bộ các món quà, kỳ nghỉ dưỡng, khóa tập gym... cho các tổ chức từ thiện.

Lễ trao giải Oscar luôn thu hút sự quan tâm của những người đam mê điện ảnh trên toàn thế giới.

Tất cả thông tin về giải thưởng danh giá này sẽ được truyền tải đến khán giả dưới những góc nhìn thú vị trong "Trước thềm Oscar 2017" do truyền hình K+ thực hiện vào 19h, ngày 26/2 trên kênh K+NS. Các chuyên gia sẽ giới thiệu tới khán giả những bộ phim được đề cử kèm theo phân tích, bình luận về đường tới tượng vàng. Chương trình mang đến nhiều thông tin phong phú cho các khán giả yêu điện ảnh.

Ngay sau chương trình này, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim đặc sắc Đông Dương (Indochine) – tác phẩm điện ảnh của Pháp lấy bối cảnh tại Việt Nam và từng giành giải Oscar cho hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 1993".

