Những tên tuổi đình đám gắn liền với H-Artistry

Adam Lambert - 2013: Á quân American Idol 2009 đã biến sân khấu H-Artistry 2013 lần đầu tổ chức ở TP HCM thành một “chảo lửa” bởi phong cách mạnh mẽ và ngang tàng của mình. Không giành vị trí cao nhất ở cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ nhưng theo thời gian, Adam Lambert đã chứng tỏ mình là một trong ba giọng ca (cùng Kelly Clarkson và Carrie Underwood) thành công nhất trong lịch sử cuộc thi này. Hàng chục nghìn khán giả trẻ ở TP HCM khi ấy đã “cháy” cùng Adam qua những màn trình diễn đầy cảm xúc như If I had you, Whataya want from me hay For your entertainment.