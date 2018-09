Những phim 18+ nóng hơn cả '50 sắc thái'

Tác phẩm về đề tài đồng tính nữ, "Blue Is the Warmest Color", đạt giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2013, từng là đề tài của nhiều cuộc tranh luận. Bộ phim xoay quanh Adèle, một nữ sinh 17 tuổi thuộc gia đình trung lưu ở thành phố Lille (Pháp). Sau mối tình ngây thơ với một chàng trai, Adèle gặp gỡ và đem lòng yêu nữ nghệ sĩ 30 tuổi có mái tóc xanh, Emma, thuộc tầng lớp thượng lưu. Chuyện tình đầy nóng bỏng và cuồng nhiệt của hai cô gái kéo dài 3 tiếng với nhiều cảnh quay nhục dục gây sốc. Trong "Blue is the Warmest Colour", hai nữ diễn viên chính Adèle Exarchopoulos và Léa Seydoux phải sex thật để tạo độ chân thực cho các cảnh quay. Tuy nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận, tác phẩm đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc khó quên cho người xem.