Những MV nóng bỏng gây sốc một thời

Madonna khoe ngực khủng với 'Take a bow', Britney gần như khỏa thân với 'Toxic', Nu Virgos cực khêu gợi trong 'Stop! Stop! Stop!'...

1. “Take a Bow” – Madonna (xem video)

Trong thập niên 1980 và 1990, nữ hoàng nhạc Pop là người tiên phong trong trào lưu khoe da thịt trong các MV. Những MV nhạy cảm như Justify My Love hay Erotica còn bị “cấm cửa” trên các kênh truyền hình âm nhạc. Năm 1994, Madonna tung ra MV Take a Bow có nhiều cảnh giường chiếu với đấu sĩ bò tót người Tây Ban Nha - Emilio Munoz.

Gương mặt nữ hoàng nhạc Pop nhòe màu son đỏ chót cũng gợi nên một hình ảnh đầy dục tính ở cuối MV. Take a Bow leo lên vị trí cao nhất bảng xếp hạng Billboard và còn giúp Madonna giành danh hiệu “Video của nữ nghệ sĩ xuất sắc” tại Video Music Awards 1995.

2. “Thank U” – Alanis Morissette (xem video)

Những khán giả từng yêu thích chương trình MTV Asia Hit List ngày trước hẳn vẫn nhớ Thank U của nữ ca sĩ Alanis Morissette. MV của bài hát này gây sốc thời bất giờ khi Alanis khỏa thân hoàn toàn và đi lại khắp nơi ở Los Angeles. Trước khi tung ra Thank U cùng album thứ tư Supposed Former Infatuation Junkie, giọng ca người Canada từng có thời gian khủng hoảng và đã phải tới Ấn Độ để tìm kiếm sự thanh thản trong những ngôi đền, chùa ở đây. Chính vì vậy, trong bài hát mới có câu “Thank you India” và hình ảnh khỏa thân mang tính ẩn dụ cho sự giải thoát trong tâm hồn của Alanis.

MV Thank U đã phải viền khung đen, chỉ để lộ phần mặt và vai của Alanis thì mới qua được cửa duyệt và được chiếu ở Ấn Độ cũng như nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác ở châu Á, trong đó có Việt Nam vào năm 1998.

3. “Everytime” – Janet Jackson (xem video)

Cũng trong năm 1998, Janet Jackson trở thành một trong những nữ nghệ sĩ đi đầu trong trào lưu quay “MV tắm” với bản ballad ngọt ngào Everytime. Cả MV chỉ toàn cảnh Janet tắm dưới bể, ngoi lên – lặn xuống. Tuy nội dung khá đơn giản nhưng đạo diễn Matthew Rolston đã tạo nên những cảnh nude đầy nghệ thuật như thể từng làn nước và đường cong cơ thể của Janet đều uốn lượn theo giai điệu bài hát. Khi chiếu trong chương trình MTV Asia Hit List tại Việt Nam và một số nơi ở châu Á, Everytime cũng đã bị cắt bớt một số cảnh.

4. “Boom Boom Boom Boom” – Vengaboys (xem video)

Cuối thập niên 1990, nhóm nhạc người Hà Lan khuynh đảo thế giới với những bản nhạc sôi động mà trong đó nổi bật nhất là Boom Boom Boom Boom. MV của bài hát có nhiều cảnh quay những khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở châu Âu với các màn vũ đạo khiêu gợi và cả sự xuất hiện của gái làng chơi.

Vì quá “nóng” nên MV Boom Boom Boom Boom không được phát trên truyền hình mà chỉ xuất hiện trong các đĩa VCD ngày trước. Trải qua hơn một thập kỷ, Boom Boom Boom Boom vẫn còn sức sống cho tới ngày nay. Mỗi lần đi vào các công viên hay những trung tâm Aerobic, dễ dàng bắt gặp nhiều chị em phụ nữ mở ca khúc này lên để tập thể dục.

5. “Can’t Get You Out of My Head” – Kylie Minogue (xem video)

Ca khúc nhạc sàn hot nhất thế giới năm 2001 đánh dấu sự thay đổi trong phong cách âm nhạc của ngôi sao nhạc Pop người Australia – Kylie Minogue. Trong MV này, nữ ca sĩ gây sốc với trang phục mỏng tang, để lộ vòng ba và vòng một lấp ló như trực lồ lộ. Bộ váy liền áo trễ nải này của Kylie Minogue từng gây nhiều tranh cãi nhưng sau đó lại tạo nên một trào lưu thời trang mới trong thập niên 2000.

6. “All the Things She Said” – t.A.T.u. (xem video)

Đầu thập niên 2000 dường như là giai đoạn bùng nổ của các MV khi truyền hình đã thoải mái hơn và bắt đầu chiếu cả những video táo bạo. All the Things She Said là bài hát đưa tên tuổi của hai cô gái trong nhóm t.A.T.u. vang xa khỏi nước Nga.

MV được quay với bối cảnh trời mưa giá rét và những ánh nhìn lạnh lùng, dị nghị dành cho hai nữ sinh đồng tính (do chính Lena và Yulia đóng) nhưng lại “nóng” hơn bao giờ hết nhờ những nụ hôn cháy bỏng. Ở một số nơi trước khi phát sóng All the Things She Said, đài truyền hình thậm chí còn phải cắt bớt cảnh hôn giữa hai cô gái hay lùi giờ chiếu xuống đêm khuya.

7. “Dirrty” – Christina Aguilera (xem video)

Từng được coi là đối thủ của Britney trong cuộc đua giành ngôi vị “công chúa nhạc Pop” nhưng Christina Aguilera đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngây thơ, trong sáng khi tung ra MV Dirrty. Đây là đĩa đơn đầu tiên trong album Stripped đánh dấu sự “lột xác” cả về ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc của nữ huấn luyện viên The Voice Mỹ. Lời ca của Dirrty khá nhạy cảm và đụng chạm tới công nghiệp sex của Thái Lan.

Trong MV, Christina hóa thành nữ võ sĩ Muay Thai diện bộ bikini nhỏ xíu và có những màn vũ đạo đầy khêu gợi tạo cho người xem cảm giác như đang theo dõi một “bữa tiệc xác thịt”.

8. “Toxic” – Britney Spears (xem video)

Britney cũng không chịu kém cạnh người bạn thân trong câu lạc bộ Mickey năm nào về độ “nóng” tăng dần đều qua mỗi MV. Sau những Don’t Let Me Be the Last to Know hay I’m A Slave for You để chứng tỏ mình “đã trưởng thành”, công chúa nhạc Pop diện bộ đồ màu nude bó sát từng đường cong cơ thể và “quay cuồng” trong MV Toxic năm 2003. Nhưng sự thay đổi táo bạo này của Britney lại đem tới hiệu quả tốt khi Toxic trở thành một trong những đĩa đơn thành công nhất trong sự nghiệp của cô từ trước tới nay.

9. “Baby Boy” – Beyonce feat. Sean Paul (xem video)

Sau khi nhóm Destiny’s Child tan rã, Beyonce phát triển sự nghiệp solo và xây dựng hình ảnh là một nữ ca sĩ gợi cảm. MV thứ hai – Baby Boy - được coi là “nóng bốc khói” của năm 2003 với hình ảnh Beyonce mồ hôi nhễ nhại và quằn quại trên giường trong đêm. Jay Z thậm chí còn không cho vợ quay chung cảnh nào với Sean Paul khi thực hiện MV này vì sợ nam danh ca gốc Jamaica sẽ bị quyến rũ.

10. “I Just Don’t Know What to Do with Myself” – The White Stripes (xem video)

MV của nhóm The White Stripes do nữ đạo diễn danh tiếng Sofia Coppla (phim Lost in Translation) thực hiện với diễn xuất của siêu mẫu Kate Moss. MV có tông màu đen – trắng và từ đầu tới cuối chỉ là cảnh Kate Moss diện đồ lót và quằn quại múa cột nhưng lại rất cuốn hút. Trong suốt mùa hè năm 2003, kênh truyền hình MTV châu Âu phát sóng không dưới 10 lần một ngày MV này.

11. “Stop! Stop! Stop!” – Nu Virgos (xem video)

Nu Virgos là tam ca nữ gợi cảm đến từ Ukraine và Nga. Nhóm đi hát từ năm 2000 nhưng chỉ nổi tiếng trong cộng đồng các nước nói tiếng Nga. Tới năm 2004, đĩa đơn Stop! Stop! Stop! đưa tên tuổi Nu Virgos vang xa tới cả châu Á và Mỹ. MV quá nóng bỏng của ca khúc này chỉ được chiếu giới hạn trên một số kênh truyền hình với khung giờ nhất định nhưng vẫn kịp gây sốt tại nhiều nơi, trong đó có cả Việt Nam.

Trong MV, ba cô gái của Nu Virgos hóa thành những thánh nữ gợi cảm khoe đường cong bốc lửa bên một ông già đang hút xì gà. Xen kẽ các cảnh ba cô gái nhảy múa khêu gợi là hình ảnh của nhiều cặp đôi thể hiện tình yêu nồng cháy trên đường phố.

12. “Buttons” – The Pussycat Dolls (xem video)

Các thành viên trong The Pussycat Dolls vốn xuất thân là những vũ công thoát y trong quán bar nên khi đã trở thành nhóm nhạc, cả 6 cô gái vẫn tận dụng triệt để sự gợi cảm của mình. Buttons là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Pussycat Dolls. Lời ca lả lướt, những màn vũ đạo đầy khiêu khích, gợi dục đã đưa Buttons lọt vào Top 5 MV sexy nhất mọi thời đại do kênh truyền hình âm nhạc MuchMusic bầu chọn.

Nick M.