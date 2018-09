Những món đồ đấu giá kỳ lạ của sao

Năm 2012, một vệ sĩ đã bán đấu giá chiếc khẩu trang thân thuộc của Michael Jackson. Ngôi sao nhạc pop đã đeo nó trong buổi tổng duyệt cho concert This Is It vào ngày 24/6/2009. Michael cũng đã sử dụng chiếc khẩu trang này vào đêm trước khi qua đời.