Những mất mát của làng giải trí Mỹ năm 2013

Ngôi sao nhạc pop Patti Page trút hơi thở cuối cùng tại một trại dưỡng lão vào tháng 1 năm nay ở tuổi 85. Bà từng được người hâm mộ biết đến qua những ca khúc nổi tiếng như "The Tennessee Waltz", "How Much Is That Doggie in the Window"... Trong suốt sự nghiệp ca hát kéo dài gần 7 thập niên, Patti Page đã bán được trên 100 triệu đĩa nhạc.