Những màn ngã bổ nhào khiến sao muối mặt

Trong concert mới đây của tour "Bangerz" tại Australia, khi đang biểu diễn ca khúc "23" của Mike WiLL Made It, do quay người quá nhanh, Miley Cyrus bị mất đà và ngã bổ nhào về phía trước. May mắn là cô nàng đã "hạ cánh" bằng đầu gối và kịp chống tay thay vì phải tiếp đất bằng mặt. Sau vài giây hốt hoảng, Miley chữa ngượng bằng nụ cười toe toét và coi như không có gì xảy ra.