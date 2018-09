Những lời nói dối trắng trợn của sao Hollywood

Nhờ bản hit "Blurred Lines" kết hợp cùng Pharrell Williams và T.I mà danh tiếng của nam ca sĩ Robin Thicke lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, anh chàng đã gặp rắc rối khi bị các con của danh ca quá cố Marvin Gaye đâm đơn kiện ca khúc đã đạo nhạc bài "Got to Give it Up" của cha họ. Robin ngay lập tức bác bỏ cáo buộc và tiết lộ khi tới studio sáng tác bài hát này, anh đang ở trạng thái say xỉn kèm phê thuốc. Vì ghen tị và muốn có một chút danh tiếng, Robin mới nói dối rằng anh và Pharrell William viết lên bài hit này. Thực tế, Pharrell đã viết beat và hầu hết lời cho ca khúc.