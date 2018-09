Những lần hẹn hò tồi tệ của sao Hollywood

Nữ ca sĩ Kelly Rowland từng có buổi hẹn đầu tiên cực kỳ xấu hổ nhưng là do thói ham ngủ của cô. Cựu thành viên Destiny's Child được anh chàng nọ rủ đi xem phim "There’s Something About Mary". Vì không thích bộ phim này, Kelly đã ngủ ngon lành suốt buổi. "Tôi đã ngủ thiếp đi trên vai anh ấy, thậm chí còn chảy nước dãi và ngáy liên hồi. Chuyện đó quả thực là quá tệ!".