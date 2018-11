Những lần ‘chuyển giới’ trên phim của sao Hollywood

Sở hữu khả năng diễn xuất đa dạng, nhiều sao Hollywood thách thức bản thân khi hóa thân thành nhân vật mang giới tính trái ngược.

1. Tilda Swinton – phim 'Suspiria', 'Doctor Strange', 'Orlando': Tilda Swinton được mệnh danh là đa diện nhân của điện ảnh thế giới, nhờ khả năng biến hóa vô biên vào mọi loại hình ảnh, giới tính trên màn ảnh. Trong phim kinh dị Suspiria mới ra mắt, nữ diễn viên 58 tuổi hóa thân thành ông lão 82 tuổi và khiến người xem khó nhận ra với gương mặt nam tính, dáng người đậm, mái tóc bạc.

Trước đó vào năm 2016, Tilda Swinton từng cạo trọc đầu để hóa thân thành pháp sư Tây Tạng trong Doctor Strange. Còn trong phim Orlando sản xuất năm 1992, cô vào vai bán nam bán nữ, thể hiện hình ảnh nhân vật trong cả hai giới tính.

2. Angelina Jolie – phim 'Salt' (2010): Trong Salt, Angelina Jolie vào vai Evelyn Salt. Theo kịch bản, nữ nhân viên CIA này về sau chuyển đổi giới tính. Vậy nên, cô đào Hollywood mỗi ngày tốn vài giờ đồng hồ để hóa trang thành một người đàn ông.



Angelina Jolie make up cho phim Salt Quá trình Angelina Jolie hóa trang cho vai Evelyn trong phim Salt

3. Eddie Redmayne – phim 'Cô gái Đan Mạch' (2015): Đảm nhận vai người chuyển giới đầu tiên trên thế giới Einar Wegener, Eddie Redmayne thể hiện tinh tế chân dung cùng sự biến đổi tâm lý của nhân vật trong cả hai thời kỳ trước và sau khi phẫu thuật. Khi Einar trở thành cô gái Lily, Eddie Redmayne bộc lộ được vẻ duyên dáng, yểu điệu bề ngoài và sự quyết liệt trong tinh thần của vai diễn.

4. Adam Sandler – phim 'Jack & Jill' (2011): Tên phim Jack & Jill được kết hợp từ tên của hai nhân vật chính là hai chị em sinh đôi sống xa nhau và gặp chuyện khôi hài khi gặp nhau mỗi năm một lần vào dịp lễ Tạ Ơn. Nổi tiếng với sở trường giả gái trong các show truyền hình, Adam Sandler không gặp nhiều khó khăn trong việc một mình đảm nhận cả hai vai diễn, song việc "hô biến" anh trở thành Jill tốn nhiều thời gian của các chuyên gia trang điểm. Theo trang Inquirer, trước ngày phim khởi quay, các tổ hóa trang đã thử nghiệm nhiều kiểu dáng, màu sắc tóc cùng nhiều mẫu móng tay cho Adam Sandler và để đạo diễn Dennis Dugan lựa chọn.

5. Hilary Swank - phim 'Boys Don’t Cry' (1999): Phim tâm lý Boys Don’t Cry dựa trên một câu chuyện có thật, kể về cuộc đời của một người sinh ra trong cơ thể phụ nữ nhưng từ thuở niên thiếu đã nhận ra bản ngã nam giới trong tâm hồn. Để nhập thân vào vai diễn, Hilary Swank chủ động cắt tóc, sống trong dáng hình đàn ông một thời gian trước khi phim quay. Cô ra sức tập luyện để tạo vóc dáng rắn rỏi, tạo độ chân thực cho tạo hình. Vai diễn đem về cho nữ diễn viên tượng vàng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Trailer Boys Don't Cry Quá trình quay Boys Don't Cry

6. Robin Williams – phim 'Mrs. Doubtfire' (1993): Sau khi hôn nhân đổ vỡ, vợ cũ không cho Daniel gặp mặt các con. Người đàn ông này đành hóa trang thành một phụ nữ làm giúp việc để được gần gũi bọn trẻ. Hóa thân vào hình ảnh bà Doubtfire mập mạp, dung dị, Robin Williams mang đến nhiều tiếng cười và cả niềm xúc động.

7. Cate Blanchett – phim 'I’m Not There' (2007): Trong phim I’m Not There, đạo diễn Todd Heynes sử dụng sáu diễn viên hóa thân thành huyền thoại nhạc Rock Bob Dylan trong nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời ông, Cate Blanchett là một trong số đó. Nổi tiếng với sự bách biến trên màn ảnh, tài nữ Hollywood lột tả xuất sắc phong thái gai góc của nhân vật.

8. Meryl Streep – phim 'Angels In America' (2003): Trong series ngắn của kênh HBO, minh tinh Meryl Streep xuất hiện lạ lẫm với hình ảnh một thầy đạo Do Thái râu tóc bạc phơ. Ngoại trừ ánh mắt, những đường nét trên gương mặt bà tương đối khó nhận ra.

9. John Travolta – phim 'Hairspray' (2007): Edna Turnbla trong phim Hairspray là vai diễn khác lạ và khó nhận ra của nam diễn viên gắn liền với hình tượng bạo lực John Travolta. Xấu hổ vì thân hình quá khổ, người phụ nữ làm nghề giặt ủi này không dám rời khỏi nhà trong suốt 10 năm.

10. Amanda Bynes – phim 'She’s The Man' (2006): Phim hài tuổi teen She’s The Man xoay quanh cuộc sống học đường và kế hoạch trả thù bạn trai cũ của Viola. Cô nàng còn có một em trai sinh đôi là Sebastian. Trong phim, Amanda Bynes cùng lúc thể hiện cả hai nhân vật này với gương mặt tương đồng nhưng thần thái khác biệt.

11. Elle Fanning – phim '3 Generations' (2015): Rũ bỏ hình ảnh công chúa Hollywood sang chảnh và có một chút "bánh bèo", Elle Fanning gây bất ngờ với vẻ ngoài bụi bặm nhưng vẫn đáng yêu trong phim 3 Generations. Vai diễn của cô trong phim là một cô gái tuổi teen ôm mộng được chuyển giới, đối mặt với sự phản đối từ những người thân.

Phong Kiều