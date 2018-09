Những cuộc cãi vã và chửi xéo nhau gây ồn ào Hollywood 2017

Cuộc chiến giữa Taylor Swift với Katy Perry và Kim Kardashian chưa có hồi kết, dàn sao 'Fast and Furious' cãi nhau nảy lửa...

1. Hai "tình địch" Justin Bieber và The Weeknd chế nhạo nhau

Tháng 1 năm nay, khi Selena Gomez công khai tình yêu mới với The Weeknd, có lẽ Justin Bieber là người kém vui nhất. Giọng ca Boyfriend thậm chí tỏ rõ thái độ không ưa bồ mới của bạn gái cũ. Trong một lần paparazzi hỏi Justin có nghe nhạc của The Weeknd hay không, nam ca sĩ liền đáp thẳng thừng: "Không hề, tôi không thể nghe nổi bài hát nào của Weeknd! Nó dở tệ!".

Justin Bieber và The Weeknd đối địch vì Selena Gomez.

Justin Bieber còn từ chối tới lễ trao giải Grammy vì The Weeknd được mời biểu diễn. Thay vì đến thảm đỏ và dự đêm tiệc, ngôi sao Canada ở nhà livestream với các fan qua Instagram. Khi một fan hỏi ngôi sao 22 tuổi đang thích bài hát nào nhất, anh đáp luôn: "Starboy của The Weeknd". Tuy nhiên vừa nói xong, Justin phá lên cười và cười ngặt nghẽo không ngừng trong khoảng 15 giây.

Những cuộc cãi vã và đá đểu nhau ồn ào làng giải trí Hollywood 2017

Đáp lại lời nhạo báng công khai của Justin Bieber, ngày 15/2, The Weeknd tung ra bài hát mang tên Some Way trong đó có câu: "Tôi nghĩ cô gái của anh đã yêu tôi. Cô ấy nói khả năng ân ái của tôi và trò chơi lưỡi là một phương thuốc". Nhiều fan cho rằng The Weeknd viết những ca từ để chế nhạo Justin Bieber - một người luôn tự hào về khả năng giường chiếu của mình.

Đến tháng 10, Justin Bieber đã rất hạnh phúc khi Selena chia tay The Weeknd và quay về bên anh. The Weeknd đã không khỏi tức giận trước sự thay lòng đổi dạ quá nhanh của Selena. Anh liền ngừng theo dõi cô và tất cả người thân, bạn bè của cô trên Instagram. Sau đó, The Weeknd còn cặp kè với một cô bồ cũ của Justin Bieber.

2. Katy Perry và Taylor Swift tiếp tục hun lửa hận thù

Sau nhiều năm ngấm ngầm đả kích nhau, hè năm nay Katy Perry và Taylor Swift đã công khai mối hận thù trước dư luận. Vào tháng 5, Katy phát hành single mang tên Swish Swish để đáp trả lại Taylor Swift - người từng viết bài Bad Blood và quay MV bạo lực đá đểu cô.

Katy cũng giải thích về mối bất hòa giữa hai người: "Đó là một tình huống mà cô ấy thực sự đã khơi mào. Đã đến lúc cô ấy phải kết thúc chuyện đó. Tôi đã cố nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy không nói gì với tôi... Tôi đã cố làm điều đúng đắn bất cứ khi nào có thể. Mọi thứ đã lắng xuống và rồi cô ấy lại viết một ca khúc về tôi. Tôi đã tự nhủ: Được thôi, thú vị đấy, đó là cách cô muốn giải quyết ư? Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy!".

Katy nói rằng Taylor Swift chính là người gây chiến và cố chấp.

Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn sau đó, Katy Perry tuyên bố rằng cô muốn chấm dứt "mọi ân oán" với Taylor Swift và xin lỗi vì những gì đã xảy ra.

Taylor không lên tiếng phản hồi trước những phát biểu của Katy Perry nhưng đã tung ra một "cú đòn hiểm" với nữ đồng nghiệp. Vào ngày 9/6, khi Katy Perry phát hành album Witness, Taylor bất ngờ thông báo đưa toàn bộ sản phẩm của mình lên kênh nghe nhạc trực tuyến Spotify mặc dù từ trước đến nay cô luôn phản đối các kênh nghe nhạc miễn phí. Nhiều người cho rằng Taylor cố tình tung các ca khúc cũ để làm lu mờ album mới của Katy Perry.

Đến tháng 8, Taylor tiếp tục khiến dư luận dậy sóng khi phát hành ca khúc Look What You Made Me Do dằn mặt tất cả những kẻ thù của cô, trong đó có Katy Perry. Ca khúc End Game trong album mới The Reputation của Taylor cũng được cho là nhắm vào nữ ca sĩ The Roar với câu: "Kể cả khi đã chôn chặt những cái rìu, tôi vẫn giữ bản đồ nơi tôi chôn chúng".

MV "Look What You Made Me Do"

Look What You Made Me Do

3. Taylor Swift xưng "rắn chúa" tấn công lại vợ chồng Kim Kardashian

Sau scandal gây tranh cãi vào năm 2016 với Kanye West về ca khúc Famous, Taylor Swift bị Kim Kardashian gán mác "rắn độc nham hiểm". Taylor quyết định phục thù vào hè năm nay bằng một loạt ca khúc trong album The Reputation. Từ Look What You Made Me Do đến This Is Why We Can’t Have Nice Things, bài nào cũng có những câu nhắm thẳng vào vợ chồng Kim-Kanye. Chẳng hạn: "Đã rất tuyệt khi chúng ta làm bạn lần nữa/ Tôi đã trao cho anh cơ hội thứ hai/ Nhưng anh đã đâm tôi từ sau lưng trong khi vẫn bắt tay tôi".

Taylor Swift chửi xéo vợ chồng Kim Kardashian trong MV Look What You Made Me Do.

Taylor cũng lấy luôn hình ảnh rắn chúa làm biểu tượng cho sự tái sinh nguy hiểm của mình giữa showbiz đầy thị phi, lừa lọc. Thông qua MV của mình, nữ ca sĩ 28 tuổi như muốn tuyên bố rằng Taylor ngây thơ của ngày xưa đã chết rồi, thay vào đó là một Taylor gai góc và mạnh mẽ.

Vào tháng 11, Kim Kardashian được cho là cố ý mỉa mai Taylor Swift khi đăng trên Instagram ảnh tượng sáp khỏa thân hình Taylor trong triển lãm Famous năm ngoái. Ngay lập tức, Taylor đáp trả với tin nhắn đầy ẩn ý: "Tôi chưa bao giờ tin một người tự luyến, nhưng họ thì cứ ám ảnh mãi về tôi". Kim và Kanye vốn được biết đến là người luôn yêu bản thân mình.

Kim gây hấn với Taylor khi đăng lại ảnh tượng sáp khỏa thân.

4. Diplo công khai chê Taylor Swift

Thực tế, Taylor Swift có hội bạn bè đông đảo trong giới showbiz nhưng cũng bị không ít người ghét. Nam ca sĩ kiêm DJ Diplo là một trong số những "anti-fan" của Taylor. Khi ca khúc Look What You Made Me Do đang nổi như cồn, Diplo thẳng thừng chê bai: "Các khán giả trẻ muốn nghe những bài như Rockstar và Bodak Yellow. Họ không muốn nghe những bài kiểu như Look What You Made Me Do. Thứ âm nhạc đó không có sự đồng điệu với họ. Âm nhạc kiểu đó chỉ được các bạn trẻ biết đến qua radio và mấy chiến dịch quảng cáo. Tôi cảm thấy ấn tượng với Post Malone. Tôi cảm thấy có sự đồng điệu với cậu ấy hơn là Taylor Swift".

Diplo vốn không ưa Taylor từ lâu, nay lại tiếp tục buông lời chê bai ca khúc hit của cô.

Taylor không phản hồi nhưng lực lượng fan hùng hậu của nữ ca sĩ đồng loạt công kích Diplo trên các mạng xã hội khiến DJ này sau đó phải thốt lên rằng, "quân" của Taylor quá đáng sợ và anh quả thật rất sai lầm khi gây chiến với Taylor.

5. Dwayne Johnson và mâu thuẫn khó hòa giải với các bạn diễn "The Fast and Furious"

Sau vụ xung đột với Vin Diesel trong suốt quá trình quay Fast 8 vào năm ngoái, đến năm nay Dwayne Johnson lại bị một đồng nghiệp khác chỉ trích là Tyrese Gibson. Trong một loạt status phẫn nộ đăng trên Instagram, Tyrese Gibson cáo buộc "The Rock" Dwayne Johnson chỉ chăm chăm làm phần phim ăn theo cùng Jason Statham khiến cho Fast 9 phải lùi công chiếu 1 năm.

Tyrsese viết: "Xin chúc mừng The Rock và người anh em đối tác sản xuất Fast 7 Hiram Garcia đã làm ảnh hưởng thương hiệu Fast and Furious, vì các anh - công chúng sẽ phải chờ đến tháng 4/2020. Thậm chí nếu họ có gọi điện tôi cũng sẽ không xóa dòng post này".

Tyrese Gibson đổ lỗi cho The Rock làm trễ lịch phát hành Fast 9 tới tận năm 2020.

Tyrese Gibson sau đó còn tuyên bố trong một video rằng, nếu có Dwayne Johnson thì sẽ không có anh trong phần 9. Trước phản ứng dữ dội của Tyrese, nhiều đồng nghiệp đã khuyên anh bình tĩnh lại và nên có cái nhìn công bằng hơn với Dwayne.

6. Bố dượng chuyển giới của Kim bị đại gia đình Kardashian tẩy chay

Tiết lộ những điều không hay về gia đình, Caitlyn Jenner bị cả nhà chỉ trích dữ dội.

Vào tháng 4, ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner phát hành cuốn hồi ký The Secrets of My Life trong đó cả đoạn kể rằng, bà Kris Jenner (mẹ Kim) từng biết chồng muốn chuyển giới nhưng vẫn quyết định kết hôn và chung sống cả đời. Những tiết lộ khác về đời sống chăn gối kém viên mãn với vợ cũ của Caitlyn thời trước khi phẫu thuật chuyển giới đã khiến bà Kris Jenner vô cùng phẫn nộ. Mẹ Kim gọi chồng cũ là "kẻ dối trá" và đã khóc trên FaceTime khi tâm sự với các con về cuốn hồi ký này.

Kim cùng các chị em đã "lìa mặt" Caitlyn Jenner, thậm chí đến giờ họ vẫn không tha thứ cho bố dượng. "Trái tim tôi đã tan vỡ vì nghĩ đến mẹ. Tôi cảm thấy nó không hề công bằng, nhiều điều trong cuốn sách không đúng sự thực", Kim phát biểu.

Mẹ Kim rất buồn vì cuốn hồi ký của chồng cũ.

Về phía Caitlyn Jenner, bà khẳng định chỉ viết lại đúng những trải nghiệm trong hành trình chuyển giới mấy chục năm của mình. Tuy nhiên Caitlyn cũng thú nhận hiện tại rất đau lòng vì con cái quay lưng: "Khoảng thời gian qua thực sự khó khăn. Thú thực là từ lâu tôi đã không nói chuyện với chúng. Chúng không muốn tôi hiện diện trong cuộc đời mình và đổ lỗi cho tôi làm mọi thứ tệ hại hơn. Thật buồn khi con cái mình làm điều đó. Tôi cảm thấy rất tổn thương và không biết tương lai sẽ thế nào. Chúng ta sẽ phải chờ vậy".