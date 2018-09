Những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Paul Walker

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chỉ tỏa sáng khi góp mặt trong bộ phim hành động "The Fast and the Furious". Paul cùng tài tử Vin Diesel tạo thành một “cặp bài trùng” trên phim mang lại thành công rực rỡ cho siêu phẩm đua xe nghẹt thở này. Bộ phim đoạt doanh thu hơn 200 triệu trên toàn thế giới trong khi kinh phí sản xuất là 38 triệu USD.