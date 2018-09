Những cặp đôi màn ảnh lãng mạn ngày ấy và bây giờ

Khi đóng cùng trong "How to Lose a Guy in 10 Days" năm 2003, Matthew McConaughey và Kate Hudson vẫn còn là đôi nam thanh nữ tú. Giờ đây gặp lại, mỗi người đã có gia đình riêng. Kate Hudson giờ là bà mẹ 2 con còn Matthew đã có 3 nhóc tỳ.