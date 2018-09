Những cặp bố và con gái nổi tiếng ở Hollywood

Trải qua nhiều năm bất hòa khi Jon Voight nói rằng con gái có "vấn đề thần kinh", Jolie giờ đã tha thứ và làm hòa với bố. Nữ diễn viên đã mời bố tới lễ ra mắt phim "The Land Of Blood And Honey" năm 2012 - bộ phim đầu tiên do Jolie làm đạo diễn.