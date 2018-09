Những ca khúc gắn với 10 mối tình của Taylor Swift

Năm 2008 công chúa nhạc đồng quê bắt đầu chuyện tình đẹp với ca sĩ Joe Jonas. Đang trong giai đoạn mặn nồng, Taylor bất ngờ nhận được cuộc điện thoại đòi chia tay kéo dài vỏn vẹn 27 giây của Joe với lý do anh đã yêu người khác. Sau cú sốc tình cảm, nữ ca sĩ tóc vàng đã đặt bút viết hai ca khúc "Last Kiss" và "Forever and Always". Nội dung của hai bản tình ca như một lời an ủi bản thân nhắc lại những kỷ niệm đẹp khi còn ở bên nhau của hai người.