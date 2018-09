Những bóng hồng của ca sĩ sát gái John Mayer

Jennifer Love Hewitt, ngôi sao "Party of Five", là cô bạn gái đầu tiên mà chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ đào hoa công khai hẹn hò. Cả hai bắt đầu chuyện tình đẹp vào tháng 11/2001 nhưng chưa đầy một năm sau cặp đôi đã đường ai nấy đi. Mối tình đầu của John sớm tan vỡ nhưng nữ diễn viên đã để lại trong anh nhiều kỷ niệm đẹp. Jennifer được cho là nguồn cảm hứng giúp anh sáng tác ra bản hit "Your Body Is a Wonderland" năm 2002.