Những bộ phim về chứng nghiện sex

‘Người đàn bà cuồng dâm’, ‘Shame’ đều là những bộ phim khai thác trực diện về những nhân vật bị ám ảnh tình dục.

Crash (xem trailer)

Bộ phim ra đời năm 1996 kể về một nhà sản xuất phim (James Spader) có một cuộc hôn nhân cởi mở với người vợ (Holly Hunter). Một tai nạn giao thông làm thay đổi hoàn toàn đời sống tình dục của họ. Tất cả các nhân vật trong phim đều mắc một chứng nghiện sex kỳ lạ. Những cảnh nóng trần trụi được kết hợp với những cảnh tai nạn đẫm máu. Mặc dù Crash từng giành một giải thưởng đặc biệt vì “tính sáng tạo và táo bạo” tại LHP Cannes nhưng tác phẩm này đã khiến nhiều khán giả phải đứng dậy bỏ về vì phẫn nộ và cảm thấy ghê tởm.

Black Snake Moan (xem trailer)

Tác phẩm có sự góp mặt của Christina Ricci và Samuel L. Jackson kể về một cuộc gặp gỡ trớ trêu làm thay đổi số phận hai con người. Lazarus là một ông già da màu sùng đạo và chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ. Trong khi đó, cô gái da trắng Rae lại luôn khát tình và sẵn sàng quan hệ với nhiều đàn ông. Mỗi khi phê thuốc, cô lại cảm thấy mình đang bị hãm hiếp. Lazarus làm đủ mọi cách để chữa bệnh cho Rae, tới mức phải dùng cả biện pháp xích tay, chân cô lại.

Choke (xem trailer)

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chuck Palahniuk, Choke là bộ phim nói về Victor Mancini, một “tín đồ” của tình dục chuyên đi lừa tình trong các nhà hàng, quán bar để có tiền chi trả viện phí cho bà mẹ đang trong bệnh viện tâm thần. Đến một ngày, mọi chuyện thay đổi khi Victor trót lòng yêu nữ bác sĩ đang chăm sóc mẹ mình. Choke khai thác đề tài sex theo một khía cạnh hài hước nhưng cũng không kém phần dữ dội. Phim từng gây tiếng vang khi giành giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo tại LHP Sundance 2008.

Shame (xem trailer)

Nổi lên từ loạt phim X-Men với vai Magneto nhưng bộ phim ấn tượng nhất trong sự nghiệp tài tử người Đức – Michael Fassbender – tính đến nay lại là Shame. Phim kể về chàng trai Brandon sống ở New York mắc chứng nghiện tình dục và luôn né tránh những mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Anh giải tỏa ham muốn với gái bán hoa.

Khi người em gái bướng bỉnh dọn tới ở cùng và gợi lại những ký ức đau buồn về quá khứ, cuộc sống của Brandon bắt đầu thay đổi. Shame là bộ phim mà cả hai diễn viên Michael Fassbender và Carey Mulligan hoàn toàn nude trên màn ảnh rộng. Cảnh sex tay ba ở cuối phim còn được nhiều tạp chí xếp vào danh sách những cảnh quay đáng nhớ nhất của điện ảnh thế giới năm 2011.

Thanks for Sharing (xem trailer)

Lấy bối cảnh ở thành phố New York, Thanks for Sharing là câu chuyện xoay quanh ba cặp đôi và hành trình chữa trị chứng nghiện sex với một quy trình dài 12 bước. Phim cũng nói lên tình cảm gia đình trong bối cảnh xã hội hiện đại với những vấn đề cuộc sống, tình yêu, tình bạn, tình dục, cảm xúc. Thanks for Sharing có sự góp mặt của Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo, Tim Robbins và cả nữ ca sĩ Pink.

Nymphomaniac (xem trailer)

Từng gây nhiều tranh cãi từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, Người đàn bà cuồng dâm của đạo diễn Đan Mạch – Lars von Trier – là một tác phẩm được chia làm hai phần. Trong phần một, câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính Joe bị đánh đập và gục ngã trong một con hẻm tăm tối dưới trời tuyết trắng. Cô được một người đàn ông tên Seligman đưa về nhà chữa trị vết thương. Sau khi tỉnh lại, Joe kể cho Seligman câu chuyện về hành trình dục vọng của mình từ lúc còn ở tuổi vị thành niên đến khi trưởng thành. Trong phần sau, hành trình dục vọng của nhân vật Joe được tiếp nối từ lúc trưởng thành tới khi 50 tuổi.

Người đàn bà cuồng dâm gây tranh cãi ở khắp mọi nơi và bị cấm chiếu tại nhiều nước. Tuy nhiên, phim lại được giới phê bình đánh giá cao khi nhìn trực diện vào cảm xúc con người thông qua một câu chuyện đậm màu dục vọng.

Addicted (xem trailer)

Bộ phim được phát hành vào tháng 10 năm nay sẽ là tác phẩm mới nhất có đề tài về chứng nghiện sex. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Zane (một tác giả chuyên viết sách dành cho người lớn), Addicted xoay quanh người phụ nữ da màu xinh đẹp Zoe có cuộc sống viên mãn bên chồng và ba đứa con. Tuy nhiên, Zoe bị ám ảnh bởi những đam mê xác thịt và tìm cách giải tỏa nó bằng việc bí mật ngủ với nhiều người đàn ông khác. Chứng cuồng dâm khiến cuộc sống gia đình vốn đang đẹp như mơ của Zoe đến bờ vực của sự tan vỡ.

Kim Phong