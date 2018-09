Những bí mật và niềm đau giấu kín của bố dượng Kim trước khi chuyển giới

Sống cùng với vợ con, Bruce Jenner phải bí mật mặc áo lót, trang điểm để được thấy mình là một phụ nữ.

Cuốn hồi ký sắp phát hành, The Secrets of My Life, tiết lộ thêm nhiều góc khuất trong cuộc đời của ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner - bố dượng của chị em Kim Kardashian và bố đẻ của hai người mẫu Kendall Jenner, Kylie Jenner.

Caitlyn Jenner phát hành cuốn hồi ký về hành trình chuyển giới vào cuối tháng 4.

Caitlyn Jenner, trước đây là Bruce Jenner, đã phải chôn giấu nỗi khao khát trở thành phụ nữ suốt hàng chục năm trước khi quyết định chuyển đổi giới tính vào năm 2015 ở tuổi 65. Nhưng trong hàng thập kỷ ấy, cựu vận động viên điền kinh Mỹ vẫn âm thầm cải trang như nữ giới mỗi khi chỉ có một mình.

Trong cuốn hồi ký, Caitlyn kể rằng khi vẫn là nam giới, bà đã thường mặc áo lót bên trong những bộ vest khi ra ngoài đường: "Họ không biết rằng bên trong bộ vest lịch sự, tôi mặc quần lót phụ nữ và bra. Tôi không phải là Bruce Jenner mà là một phụ nữ mà một ngày nào đó tôi sẽ đổi tên thành Caitlyn".

Caitlyn thời chưa chuyển giới, mặc vest lịch lãm tới thảm đỏ cùng vợ.

Caitlyn đã phải mua đồ lót một cách bí mật, thậm chí thi thoảng lấy trộm từ vợ - bà Kris Jenner. Và còn một thứ khác bà thường xuyên "chôm" của vợ con là mỹ phẩm: "Tôi cũng trộm đồ trang điểm, không chỉ của bà Kris mà còn của các cô gái, bởi tin tôi đi, có quá nhiều mỹ phẩm trong nhà tôi hơn bất kỳ nơi nào khác. Tôi đã mua sách hướng dẫn trang điểm, cất chúng cùng bộ sưu tập quần áo của tôi trong một cái tủ nhỏ và giấu chìa khóa đằng sau tủ quần áo của tôi".

Khi không có ai trong nhà, Caitlyn có thể hạnh phúc hóa trang như một phụ nữ nhưng bà cũng đau khổ mỗi khi ngắm hình hài đàn ông của mình. Bà nghẹn ngào chia sẻ: "Họ không biết rằng khi tôi soi gương, tôi nhìn thấy một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt - một cơ thể tôi ghét với bộ râu dù đã cạo nhẵn nhưng vẫn thấy rõ, một cái dương vật thực sự vô nghĩa. Vậy mà tôi đã ngủ với khoảng 5 người phụ nữ trong đời và đã kết hôn với 3 người trong số đó".

Sau hàng chục năm dài đấu tranh tư tưởng, Caitlyn đã quyết định chuyển giới vào năm 2015.

Các cô con gái của Caitlyn từng có vài lần vô tình trông thấy bố mặc đồ phụ nữ và họ rất sửng sốt. Tuy nhiên, Caitlyn đã không tiết lộ về con người thật của mình cho đến khi thực sự chuyển giới. Trong khi đó, Caitlyn khẳng định bà Kris biết rõ giới tính của chồng nhưng vẫn yêu thương, gắn bó suốt hơn 20 năm.

Quá trình chuyển giới của bố dượng Kim

Trước cuốn hồi ký với những tiết lộ gây sốc của chồng cũ, bà Kris Jenner tỏ ra vô cùng thất vọng và giận dữ vì những điều không hay viết về mình. Trong chương trình truyền hình thực tế vào đầu tuần này, mẹ Kim nói rằng bà không hề hay biết chồng nung nấu ý định chuyển giới và thường xuyên bí mật ăn mặc như phụ nữ trong suốt hàng chục năm chung sống.