Những bí mật thú vị về 'Frozen' của Disney

Tại bữa tiệc đăng quang của Elsa ở vương quốc Arendale, trong các khách mời tham dự có sự xuất hiện của cặp đôi Rapunzel và Flynn Rider đến từ phim họat hình "Tangled" (Công chúa tóc mây). Đây là một bất ngờ thú vị đối với người xem, ở góc trái bức ảnh là công chúa Rapunzel đã cắt đi mái tóc dài đang đứng cạnh anh chàng Flynn trên nền ca khúc "For the First Time in Forever".