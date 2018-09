Những bi kịch tình dục đau đớn của sao Hollywood

Mới đây, "nữ hoàng nhạc pop" Madonna lần đầu thổ lộ về quá khứ đau đớn trong chương trình "The Howard Stern Show" nhân dịp quảng bá cho album mới. Theo lời kể của Madonna, năm 19 tuổi, do tính tin người, trong một lần đi học nhảy, nữ ca sĩ đã bị một người đàn ông lạ lừa vào căn hộ của anh ta và thực hiện hành vi đồi bại. Khi người dẫn chương trình hỏi lý do Madonna không báo cảnh sát, nữ ca sĩ cho biết, khi đó cô cảm thấy quá nhục nhã vì chuyện này. Tuy nhiên, cô cũng cho biết, chính những điều này đã giúp cô trở thành một phụ nữ mạnh mẽ như bây giờ.