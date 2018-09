Những bất ngờ của đề cử Grammy 2014

Hiện tượng âm nhạc 17 tuổi Lorde với hit 'Royals' không được đề cử Nghệ sĩ trẻ xuất sắc...

1. Justin Timberlake vắng mặt ở các hạng mục quan trọng nhất

Ca sĩ điển trai góp mặt tại đêm trao giải Grammy với tổng cộng 7 đề cử ở thể loại nhạc pop, rap, R&B cùng với các nam nghệ sĩ thống lĩnh mùa giải âm nhạc năm nay như: Macklemore & Ryan Lewis, Kendrick Lamar, Jay Z (dẫn đầu các ứng cử viên với tổng cộng 9 đề cử)... Tuy nhiên, album “The 20/20 Experience” chỉ nằm trong hạng mục Album nhạc pop xuất sắc mà không lọt vào hạng mục Album của năm. Còn ca khúc "Mirrors” của nam ca sĩ cũng không vào được hai hạng mục Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm mà chỉ an toàn với Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc.

Điều này có thể khiến nam ca sĩ cảm thấy chưa hài lòng. Bởi trước đây, hai album của Justin Timberlake là “Justified” và “FutureSex/LoveSounds” đều lần lượt được đề cử cho hạng mục Album của năm. Trong khi đó, "The 20/20 Experience" được xem là sản phẩm âm nhạc bom tấn của nam ca sĩ và nhận đuợc nhiều phê bình tích cực lại chẳng được được ghi nhận ở hạng mục quan trọng này.

Justin Timberlake.

2. Lorde không có tên trong bản đề cử Nghệ sĩ mới

Lorde được xem là nữ hoàng mới của làng nhạc thế giới và ca khúc "Royals" của cô được xem là hiện tượng âm nhạc của 2013. Ở độ tuổi 17, cô bé này đạt được bước đột phá đáng mơ ước trong sự nghiệp âm nhạc cho bất kỳ nghệ sĩ nào. Với bản hit "Royals", nữ ca sĩ đã chinh phục được thị trường âm nhạc Mỹ vốn rất khó tính. Bài hát này chiếm giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt 9 tuần liền. Ở Grammy năm nay, ca khúc được ghi vào bảng đề cử Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm. Tuy nhiên, thiếu nữ người New Zealand không thể chen chân vào top 5 đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc.

Ca sĩ Lorde.

3. "Jukebox" của Bruno Mars kém duyên với Album của năm

Nếu cách đây hai năm, sản phẩm âm nhạc đầu tay của Bruno Mars là Doo Wops and Hooligan ngay lập tức được đề cử là Album của năm, thì năm nay, nam ca sĩ chỉ đành thỏa mãn với hai hạng mục là Bản thu âm và Ca khúc của năm với bài Locked Out of Heaven.

4. J. Cole và Jay Z không nắm trong tay hạng mục quan trọng

Có rất nhiều ứng cử viên nặng ký ở thể loại nhạc rap, hiphop trong năm nay như: Kendrick Lamar, Macklemore & Ryan Lewis, Drake, Jay Z và J. Cole. Trong đó, Jay Z là nam ca sĩ sở hữu nhiều đề cử nhất với 9 đề cử. Nhưng tiếc là tất cả đề cử đều không nằm trong nhóm những giải thưởng quan trọng. Album Magna Carta… Holy Grail của anh được đề cử Album nhạc rap hay nhất nhưng lại bị trượt khỏi đề cử Album của năm. Các ca khúc như Holy Grail và Tom Fords đều xuất hiện trong danh sách đề cử ở nhiều hạng mục nhưng lại vắng bóng ở đề cử Ca khúc của năm.

J. Cole - một rapper tiếng tăm khác - cũng chung cảnh ngộ khi chỉ nhận được đề cử Màn kết hợp nhạc RAP/SUNG xuất sắc cho Power Trip. Anh để tuột khỏi tay hai đề cử quan trọng là Album của năm và Album nhạc rap hay nhất. Thậm chí, sản phẩm Born Sinner khá đình đám cũng không giúp J. Cole có được đề cử Nghệ sĩ mới như anh từng gặt hái được trong năm 2012.

5. Sara Bareilles được đề cử cho Album của năm

Có rất ít người nghĩ rằng album The Blessed Unrest của giọng ca 33 tuổi lại được lọt vào hạng mục quan trọng của giải Grammy năm nay - Album của năm. Đánh bại cả Justin Timberlake ở hạng mục này, ngay cả Sara Bareilles cũng không tin vào thành công của mình. Ngày 7/12 vừa qua, cô chia sẻ trên twitter rằng cảm thấy "chấn động" với niềm vui quá lớn này.

6. Kendrick Lamar hứa hẹn làm nên chuyện

Là một tên tuổi mới toanh, tay rap của California Kendrick Lamar giành được 5 đề cử ở thể loại R&B và rap. Album Good Kid, M.A.A.D City của anh được đề cử Album của năm và nhận được nhiều khen ngợi. Ngoài ra, ca sĩ 26 tuổi này còn cạnh tranh ở các hạng mục: Nghệ sĩ mới, Album rap xuất sắc, Màn kết hợp nhạc RAP/SUNG xuất sắc, và Màn trình diễn rap xuất sắc cho ca khúc Swimming Pools (Drank).

7. James Blake khẳng định vị thế mới

Tháng 10 vừa qua, James Blake vượt các nghệ sĩ như David Bowie, Disclosure và Arctic Monkeys để đoạt giải Mercury của Vương quốc Anh. Blake được đề cử "Nghệ sĩ mới xuất sắc" sau khi phát hành album thứ hai Overgrown, dù album này chỉ giữ vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Ca sĩ James Blake

8. Những nghệ sĩ ít đình đám được đề cử ở những hạng mục quan trọng

Trong các hạng mục đề cử quan trọng, ngoại trừ những tên tuổi lớn Taylor Swift và Justin Timberlake, còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ khác như: tay chơi nhạc rock đến từ Australia Tame Impala hay ban nhạc anh em Disclosure đến từ Anh...Disclosure cùng cạnh tranh với thần tượng Daft Punk của họ ở hạng mục Album nhạc dance xuất sắc. Hay Mack Wilds, tay chơi nhạc hiphop 24 tuổi, được đề cử cho giải Album nhạc thành thị đương đại xuất sắc với album đầu tay New York: A Love Story. Sự xuất hiện của các gương mặt mới hứa hẹn góp thêm những ấn tượng sâu sắc cho đêm trao giải Grammy 2014

Grammy là giải thưởng lớn nhất và uy tín nhất trong nền công nghiệp âm nhạc thế giới. Giải thưởng do các thành viên của Hiệp hội ghi âm Mỹ bình chọn và xét trao với hơn 80 hạng mục ở tất cả thể loại âm nhạc. Các album, ca khúc được đề cử ở Grammy 2014 phải được phát hành từ ngày 1/10/2012 đến ngày 30/9/2013. Với 82 hạng mục khác nhau, đêm trao giải Grammy 2014 diễn ra tại Trung tâm biểu diễn hoành tráng Staples, thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ). Chương trình đêm trao giải được phát sóng trực tiếp lúc 8h ngày 27/1 trên kênh VTV6, phát lại vào 23h ngày 28/1 (tức 28 Tết Âm Lịch) trên kênh VTV2 và vào 16h ngày 2/2 (tức mùng 3 Tết Âm Lịch) trên kênh VTV3, với sự đồng hành của Sâm ALIPAS.

Chi Mai