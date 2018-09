Nhóm Jonas Brothers tuyên bố tan rã vì bất đồng

Sau 8 năm hoạt động, 3 anh em nhà Jonas quyết định tan rã vì không còn tìm được tiếng nói chung về âm nhạc.

Nhóm Jonas Brothers.

Thông báo của Jonas Brothers vào ngày 29/10 khiến nhiều người hâm mộ vô cùng nuối tiếc. Kevin Jonas, Joe Jonas và Nick Jonas đều chia sẻ rằng, đây là quyết định chung của cả ba người. Họ chia tay là vì những khác biệt trong sáng tạo và quan điểm âm nhạc chứ không phải xung đột cá nhân. Cả ba vẫn là anh em thân thiết sau khi nhóm giải tán.

Chàng út Nick Jonas chia sẻ: "Thật khó khăn để gắn bó với nhau mãi mãi. Chúng tôi đang khép lại một chương trong sự nghiệp âm nhạc". Nick cũng tiết lộ rằng, anh "đã cảm thấy như bị mắc kẹt" trong nhóm còn Kevin khẳng định: "Hiện tại mọi thứ đã kết thúc".

Quyết định này đến gần một tháng sau khi nhóm hủy bỏ tour diễn mới, ngày 3/10. Đại diện của nhóm giải thích rằng, giữa các thành viên đã xảy ra "rạn nứt sâu sắc". Theo các nguồn tin, 3 anh em đã cãi vã gay gắt trong studio ở Los Angeles và cuối cùng họ đã đi đến kết luận hủy chuyến lưu diễn vì không thể thống nhất về âm nhạc. Dự định ra mắt album thứ năm vào mùa thu này của nhóm cũng tan tành mây khói.

Từ khi thành lập vào năm 2005, Jonas Brothers đã có 4 album, bao gồm It’s about time (2006), Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008), Lines, Vines and Trying Times (2009). Nhóm từng thực hiện những tour diễn thành công rực rỡ. Ba chàng trai hotboy còn lấn sân sang điện ảnh với bộ phim âm nhạc Camp Rock của Disney và nhiều show truyền hình ăn khách.

Ba anh em bên vợ và bạn gái trong bữa tiệc sinh nhật 21 tuổi của Nick hồi tháng 9.

Tuy nhiên vài năm gần đây, ba chàng trai giảm dần sức hút và lượng fan cũng vơi đi rất nhiều. Các thành viên không hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp ca hát mà mỗi người theo đuổi những công việc riêng. Kevin đã có gia đình và muốn dành thời gian cho em bé sắp chào đời. Joe thích theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trong khi Nick muốn biểu diễn solo và đóng nhạc kịch.

Hoài Vũ