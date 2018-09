Nhìn lại chặng đường 14 năm của 'Fast and Furious'

Tháng 6/2001, tại buổi ra mắt "The Fast and the Furious", Paul Walker sánh vai cùng Jordana Brewster, Vin Diesel và Michelle Rodriguez. Bộ phim đã trở thành một hiện tượng và chinh phục người yêu điện ảnh trên khắp thế giới trong suốt mùa hè năm đó. Với kinh phí chỉ vỏn vẹn 38 triệu USD và bị coi là một phim loại B, nhưng "The Fast and The Furious" đã thu về cho Universal hơn 200 triệu USD tiền phòng vé.