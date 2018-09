Nhiều nghệ sĩ đã khóc khi nghe ca khúc 'Hello' của Adele

Video ca nhạc mới tràn đầy cảm xúc của họa mi nước Anh đã khiến không ít người thổn thức trong đó có Katy Perry, Kate Hudson...

Hình ảnh hoài niệm của Adele trong MV "Hello".

Hello, ca khúc đầu tiên trong album tiếp theo, 25, của Adele vừa được tiết lộ vào ngày 23/10, đã làm tan chảy trái tim hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới. Chỉ trong vòng 1 ngày, MV đăng trên Youtube đã nhận được hơn 13 triệu lượt người xem. Hello, gợi nhớ bản tình ca nổi tiếng cùng tên của Lionel Richie, là lời chào đầy nước mắt của Adele đến người tình cũ - một ai đó đã đi qua cuộc đời cô và không trở lại. Những ca từ chất chứa nỗi buồn nhớ được cất lên trong giọng hát tràn đầy cảm xúc, khi nhẹ nhàng bâng khuâng, khi mãnh liệt và dữ dội. Hello cũng là lời chào đầy xúc động của giọng ca vàng xứ sương mù tới khán giả sau 4 năm vắng bóng (Xem MV)

Không chỉ các fan mà rất nhiều đồng nghiệp và các nghệ sĩ đã thổn thức khi nghe ca khúc mới của Adele. Kate Hudson không giấu nỗi xúc động khi cô thức dậy vào buổi sáng thứ 5 và xem MV. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh ôm gối với dòng nước mắt tuôn rơi. Cô viết: "Khi Adele đăng tải single mới... Cô ấy đã làm nước mắt tôi rơi lần nữa!".

Diễn viên Kate Hudson thổn thức khi nghe ca khúc "Hello".

Ca sĩ Katey Perry cũng đăng ảnh trên Twitter chụp chiếc gối thấm đẫm nước mắt của cô kèm theo dòng chú thích: "Vừa nghe Hello của Adele". Ca sĩ Sam Smith, Kelly Clarkson, Zendaya, Chloe Grace Moretz, hay tài tử Russell Crowe, Colton Hayne... đều bày tỏ tình yêu với bản ballad này. Ngôi sao "Võ sĩ giác đấu" Russell viết: "Một ca khúc lớn lao... yêu cô gái này". Colton Haynes lại thú nhận anh đã thức suốt đêm để nghe Hello đến 2.000 lần.

Chiếc gối in dấu nước mắt của Katy Perry.

Trong cuộc phỏng vấn sau khi ca khúc được tiết lộ, Adele thú thật rằng, cô đã vật lộn rất nhiều thời gian mới có thể trở lại sáng tác và viết lên bài hát này. Cô chia sẻ trên đài BBC: "Tất cả đều bị chậm lại. Tôi đã trải qua thời gian dài ngắt quãng vì trở thành mẹ. Khi tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để viết nhạc, tôi lại không thể và lại mất thêm một thời gian nữa. Và sau một lần nữa đã sẵn sàng, tôi vẫn thấy mình thực sự khô cạn". Giọng ca 25 tuổi chia sẻ tiếp: "Nhiều khi tôi nghĩ, hay mình đã rời khỏi đỉnh cao. Có thể mọi người đã nghe mình hát đủ rồi, có thể đó là tất cả những gì họ muốn nghe. Tôi thực sự không muốn trở lại với thứ sản phẩm mà mọi người không thích".

Adele cũng giải thích, Hello không viết tặng cho một người đặc biệt nào trong quá khứ mà dành cho rất nhiều người cô từng yêu thương, gắn bó, cho chính cô một thời tuổi trẻ. Cô tâm sự: "Tôi muốn hàn gắn chính tôi, hàn gắn thời gian đã mất... Tôi cũng đang cố gắng tìm lại những người bạn tôi đã mất liên lạc. Và Hello - tôi đã viết ca khúc này. Tôi vẫn chưa gặp lại rất nhiều người tôi ước mình có thể nói chuyện được với họ, bởi vậy tôi viết một ca khúc để họ có thể nghe thấy tôi và biết tôi vẫn yêu họ nhiều đến mức nào. Họ là những phần to lớn trong cuộc đời tôi".

Adele trở lại sau 4 năm vắng bóng.

Hoài Vũ