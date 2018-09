Nhà sản xuất phim 'X-Men' mất tích bí ẩn

Eric Kohler, 27 tuổi, đã bặt vô âm tín suốt tuần qua dù gia đình và cảnh sát nỗ lực tìm kiếm.

Eric mất tích bí ẩn cùng chiếc xe Land Rover của anh.

Eric Kohler - nhà sản xuất hiệu ứng hình ảnh của hàng loạt phim như X-Men, The Avengers, The Hangover, Fast and Furious - mất tích từ ngày 24/11. Suốt dịp lễ Tạ ơn tuần trước, cả nhà anh đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn vô vọng. Đến cuối tuần, gia đình đã báo cho cảnh sát để nhờ tìm kiếm.

Theo điều tra của cảnh sát Los Angeles, Eric đã lái chiếc Land Rover màu đen rời văn phòng của anh vào lúc 4h chiều, không hề mang theo ví, máy tính và các vật dụng cá nhân khác. Camera đường phố ghi lại hình ảnh chiếc xe đỗ tại siêu thị Food 4 Less ở Santa Barbara (California) sau đó thì mất dấu.

Bố của Eric Kohler cho biết, con trai không bao giờ có hành xử kỳ lạ như vậy: "Eric rất thẳng thắn, bình thường và yêu công việc. Công việc chính là cuộc sống của thằng bé. Eric dậy rất sớm và thường về nhà muộn. Họ có hạn cuối hoàn thành một bộ phim vào ngày hôm qua và Eric không thể lỡ hẹn. Đó là dự án lớn mà thằng bé đã làm việc trong nhiều tháng". Tuy nhiên Eric đã không trở về và hiện, cảnh sát vẫn nỗ lực tìm kiếm tung tích của nhà sản xuất phim tài năng của Hollywood.

Hoài Vũ