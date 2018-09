Nhà Kim thuê resort ở Phuket 150.000 USD một tuần

Resort lộng lẫy, sang trọng bên bờ biển đẹp ngất ngây là nơi nghỉ dưỡng của gia đình ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ trong tuần qua.

Kim Kardashian cùng mẹ và các em vừa tận hưởng kỳ nghỉ vui vẻ tại Phuket, Thái Lan. Họ đã chi 150.000 USD (hơn 3 tỷ đồng) để thuê trọn một resort hạng sang trong một tuần. Resort có không gian thơ mộng, kiến trúc cực kỳ ấn tượng, độc đáo, kết hợp giữa phong cách đương đại và truyền thống của Thái.

Nhà Kim vốn không xa lạ với những chuyến du lịch xa hoa. Hè năm ngoái, họ cũng trải qua một tuần vui chơi trên hòn đảo Mykonos ở Hy Lạp. Tuy nhiên họ rất biết kiếm chác từ những chuyến đi chơi tốn kém này. Những bức ảnh bán cho báo giới và các thước phim ghi lại để chiếu trên chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians giúp gia đình Kim kiếm được hàng triệu USD.

Ngắm hình ảnh khu resort siêu sang nhà Kim thuê:

Hoài Vũ