Nhà Kim Kardashian dự lễ trao giải sau hai ngày sơ tán vì hỏa hoạn

Kim Kardashian tham dự lễ trao giải vào tối chủ nhật, 11/11 nơi show Keeping Up With the Kardashians của gia đình cô nhận được giải thưởng Chương trình truyền hình thực tế hay nhất năm. Chỉ hai ngày trước đó, Kim phải vội vã bế con lên phi cơ riêng sơ tán giữa đêm vì cháy rừng lan đến biệt thự của cô. May mắn, lính cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa giúp ngôi nhà an toàn.