Người yêu cũ, bạn bè nghẹn ngào tưởng nhớ 10 năm ngày mất của Heath Ledger

Sự ra đi đột ngột của tài tử 'Brokeback Mountain' năm 2008 để lại nỗi thương nhớ khôn nguôi trong lòng người thân và bạn bè.

Tài tử Heath Ledger.

10 năm trước, ngày 22/1/2008, Heath Ledger đột tử trong căn hộ riêng ở New York khi mới 28 tuổi. Ngôi sao người Australia qua đời vì uống thuốc ngủ kết hợp với nhiều đơn thuốc khác nhau để chữa trị căn bệnh mất ngủ và viêm phổi. Khi ấy, Heath vẫn đang đóng dở bộ phim The Imaginarium of Doctor Parnassus và mới hoàn thành vai diễn The Joker trong The Dark Knight.

Heath Ledger ra đi đã tròn một thập niên nhưng những vai diễn để đời của anh, tâm hồn lạc quan và tràn đầy nhiệt huyết của anh vẫn còn sống mãi trong tâm trí mọi người. Những người bạn xúc động ôn lại kỷ niệm khó quên bên Heath và có người không ngăn nổi dòng lệ rơi.

Naomi Watts tưởng nhớ Heath Ledger.

Naomi Watts - người yêu cũ một thời của Heath Ledger - chia sẻ trên trên cá nhân: "Hôm nay lại nhớ về một tâm hồn đẹp đẽ. 10 năm trước anh đã rời xa thế giới này. Anh luôn có một trái tim rộng mở cùng với sự quyến rũ, mạnh mẽ, hài hước và tài năng. Em sẽ không bao giờ quên tâm hồn dịu dàng của anh".

Naomi từng hẹn hò Heath Ledger từ năm 2002 đến 2004. Nữ diễn viên đã có lần thổ lộ về mối tình đẹp này: "Chúng tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời, chỉ có khoảng 2 năm thôi nhưng tràn ngập tiếng cười và đam mê. Anh ấy là một người đàn ông rất yêu đời và vui vẻ. Heath là một tâm hồn đặc biệt, có tác động rất lớn đến cuộc đời tôi. Anh ấy cũng là một diễn viên tuyệt vời và tôi tin rằng, nếu bi kịch không xảy ra, anh ấy sẽ còn tiến rất xa".

Cô bạn Busy Philipps khóc nhớ về Heath Ledger

Nữ diễn viên Busy Philipps - một người bạn thân thiết của Heath - đã bật khóc khi nghe bài hát trên radio. Trong video chia sẻ trên Instargram, Busy cố ngăn dòng nước mắt khi tâm sự: "Tôi đang lái xe và nghĩ về người bạn của mình, Heath Ledger. Cậu ấy đã qua đời 10 năm trước. Bài hát Time To Pretend ra đời sau khi cậu ấy mất. Khi tôi nghe bài hát này, tôi chỉ nghĩ về cậu ấy. Tôi tin rằng cậu sẽ thích bài này, phải vậy không?".

Đôi bạn thân thiết Jake Gyllenhaal và Heath Ledger.

Jake Gyllenhaal - người bạn diễn thân thiết của Heath Ledger trong Brokeback Mountain - chia sẻ trên E!News: "Tình bạn không thể diễn giải hết trong một cuộc phỏng vấn vài phút. Không phải duy nhất với tôi mà Heath có ý nghĩa với rất nhiều người, các fan của anh ấy, những người đồng nghiệp và những người quen biết anh ấy... Heath là một tâm hồn đặc biệt và anh ấy sẽ được nhớ đến mãi".

